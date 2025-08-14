Un nuevo incendio forestal en Bicorp avanza hacia el Caroche y obliga a movilizar varias dotaciones de bomberos

Siete medios aéreos y varios terrestres trabajan este jueves en la extinción de un incendio forestal en Bicorp (Valencia).

En el lugar trabajan dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat con dos autobombas y una dotación y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos, una unidad de prevención de incendios, un agente medioambiental y la unidad de Policía adscrita a la Generalitat, según la última actualización de las 14.00 horas.

Tras recibir el CCE el aviso del Observatorio Caroche de un incendio forestal en Bicorp, habían sido movilizados hasta el lugar siete medios aéreos más tres unidades helitransportadas, pero ya se han retirado.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales continúa extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), ante la posibilidad de que el fuego pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal.

Desde este miércoles se trabaja intensamente en la extinción del fuego de Teresa de Cofrentes (Valencia), que obligó a decretar la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar dos pedanías y viviendas diseminadas y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, este jueves se ha recibido un aviso de otro incendio forestal en La Vall d'Uixó (Castellón) con evolución favorable, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Para este incendio se ha movilizado una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, según la última actualización a las 11.45 horas.

Por otro lado, el incendio forestal declarado a última hora de este miércoles en Millares (Valencia) está extinguido desde las 12.18 horas de este jueves.

Riesgo extremo

Este miércoles la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), acordó extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se acordó en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han asistido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, según informó la Generalitat en un comunicado.

Esta decisión llega en un momento marcado por los numerosos incendios activos que se reparten por toda España, de norte a sur, y las altas temperaturas que ha registrado la Comunitat en las últimas jornadas debido a la ola de calor.

Rodríguez ha destacado que esta reunión sirvió para estar "todos perfectamente informados de la situación meteorológica, coordinar todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias".

En este sentido,recalcó que "todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos".

Así, explicó que durante este tiempo está prohibido el uso del fuego, pirotecnia y los trabajos mecánicos en terreno forestal.

La secretaria autonómica también instó a la población a llamar al 112 en caso de avistar cualquier humo para que "de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios".

Por otro lado, Rodríguez recordó que se debe tener especial precaución con "las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante estas temperaturas tan altas".

Y subrayó la importancia de "beber abundante agua, no realizar actividades físicas en las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables".