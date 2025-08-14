Detenido un hombre en Valencia por atar, amordazar y retener a su exmujer durante dos días

Un hombre de 39 años ha sido detenido en Valencia como presunto autor de un delito de malos tratos por atar, amordazar y retener a su exmujer en la casa de él durante casi dos días para obligarla a retomar la relación sentimental bajo amenazas de muerte.

La mujer permaneció amordazada y atada de pies y manos con bridas, incluso para comer o dormir. El agresor, además, arrebató la ropa, las tarjetas bancarias y el teléfono móvil de la víctima para que no pudiera pedir auxilio, pero finalmente logró escapar.

La autoridad judicial ha decretado la prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima, según informa este jueves la Policía Nacional.

Los hechos denunciados ocurrieron el pasado sábado, cuando el presunto autor contactó con su expareja para entablar una conversación e invitarla a comer en su casa. Ella accedió.

Una vez llegó a la vivienda, el hombre le avisó de que después de comer se marcharía al trabajo, pero de forma repentina cerró la puerta con llave y le prohibió salir de la habitación, a la vez que la amenazó de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación sentimental.

Durante las amenazas, el sospechoso le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa, y la obligó a llamar a su jefe para avisarle de que se encontraba indispuesta y no podría acudir al trabajo.

A la mañana del día siguiente, el hombre salió del domicilio para comprar comida y dejó atada a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara. No la desató en ningún momento e incluso la mantuvo atada mientras le daba comida.

Cuando llegó la noche, la desligó de una mano mientras que la otra la mantuvo atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

Pasados casi dos días, el pasado lunes por la mañana, la mujer aprovechó que su expareja no se encontraba en casa para liberarse. Consiguió abandonar la vivienda y corrió descalza por la vía pública para pedir auxilio. Fue ella misma quien interpuso una denuncia en dependencias de la Policía Nacional.

Los agentes localizaron rápidamente al presunto autor en su domicilio, donde fue arrestado como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

El hombre pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.