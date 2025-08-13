Un madrileño, tajante con Óscar Puente tras perder un AVE hacia Valencia: "Basta de dilapidar el dinero público"

Viajar en un tren de alta velocidad (AVE) por España se ha convertido, como afirma un vecino de Madrid, en una auténtica "yincana".

Tras haber tardado "casi 24 horas" en viajar de Málaga a Valencia, pasando por la capital, el madrileño Jaime Criado no puede más y estalla en redes sociales contra el ministro de Transportes, Óscar Puente: "Basta de dilapidar el dinero público".

El joven madrileño relata en un vídeo en TikTok su "yincana" para llegar de Málaga a Valencia. Como afirma él mismo: "Spoiler: sale mal". El vídeo acumula ya 17.000 me gusta y más de 237.000 visualizaciones.

"La yincana consiste en ir de Málaga a Atocha. Tengo una hora y cuarto para llegar a Chamartín y hacer conexión con Valencia. ¿Llegaré a mi destino? Nadie sabe", relata en su vídeo.

Graba cómo sube al tren, cómo viaja en él y, "para sorpresa de nadie", cómo se queda parado a mitad camino. Concretamente, en Puerto Llano.

Allí narra cómo están "acumulando retraso". Primero llevan más de 20 minutos parados en el mismo lugar, luego unos 47 minutos y, por último, subraya que llevan un retraso aproximado de 57 minutos: "No saben decirnos cuándo reanudaremos la marcha".

"La suerte de haber comprado un billete combinado es que Renfe en teoría me tiene que dar una solución", cuenta algo esperanzado.

Durante el vídeo, Criado también manda algunos mensajes al ministro de Transportes. Más allá de darle las gracias de manera irónica por hacerle tardar "casi 24 horas en viajar de Málaga a Valencia", le lanza una pregunta: "Óscar Puente, ¿me dejarás llegar a mi destino?".

Algo desesperado porque el tren "no avanza nada", Criado opta por hablar con uno de los revisores del tren: "Me comenta que va a intentar recolocarme en algún tren de esta noche o mañana por la mañana, o incluso a lo mejor me ponen un taxi".

Además, logra averiguar lo que ocurre con su AVE: "Al parecer hay un fallo en la transmisión del tren y tenemos que ir muy despacito hasta Malagón".

Muestra la baja velocidad a la que circula y duda de si se trata de un "AVE o una tortuga". Tras esta odisea, consigue llegar a Atocha. Eso sí, asegura que "con dos horas de retraso".

Pero Criado no es el único que tenía un enlace con otro tren y lo ha perdido. A cerca de una veintena de personas les ha ocurrido lo mismo. Para ver posibles soluciones, Renfe los cita a todos en Chamartín.

El joven madrileño destaca: "Más vale que nos den una solución porque oye, son las cinco y no he comido", haciendo alusión al viral comentario del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia tras el escándalo y la dimisión de Santos Cerdán.

Tras la reunión, Criado explica que Renfe ha dado una solución a todos los que han perdido sus conexiones. "Nos ponen taxi y hotel y mañana salimos de nuevo para Valencia".

Antes de llegar al hotel asignado, el madrileño ya alucina con que Renfe dé esa solución cada vez que un tren llega con retraso. "Este tren les ha salido a los españoles por un pico entre la devolución de los billetes y que nos pagan taxi y hotel a todos", subraya.

Al llegar a su alojamiento, alucina del todo. Se va a alojar en el Hotel Marriot. Se trata de un hotel de cuatro estrellas donde, además de dormir, le dan de cenar y desayunar. "Flipo con el dinero que se deja el Gobierno de España en estas cosas", asegura.

Al día siguiente, Criado consigue tener un final feliz en su travesía Málaga-Valencia, y consigue llegar a la capital valenciana.