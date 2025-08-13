Emergencias extiende el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes debido a las altas temperaturas

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se ha acordado en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han asistido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta decisión llega en un momento marcado por los numerosos incendios activos que se reparten por toda España, de norte a sur, y las altas temperaturas que está registrando la Comunitat en las últimas jornadas debido a la ola de calor.

Rodríguez ha destacado que esta reunión ha servido para "estar todos perfectamente informados de la situación meteorológica a la que nos vamos a enfrentar en los próximos días, coordinar todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias".

En este sentido, ha recalcado que "todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos".

Así, ha explicado que durante este tiempo está prohibido el uso del fuego, pirotecnia y los trabajos mecánicos en terreno forestal.

La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 112 en caso de avistar cualquier humo para que "de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios".

Por otro lado, Rodríguez ha recordado que se debe tener especial precaución con "las personas mayores, los niños y las personas vulnerables, sobre todo, ante estas temperaturas tan altas".

Y ha subrayado la importancia de "beber abundante agua, no realizar actividades físicas en las horas de más incidencia del calor y dispensar un cuidado especial a las personas más vulnerables".

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado que "todos los dispositivos están activados en estos momentos, todos los observatorios, los 65 observatorios que hay en la Comunitat, están trabajando intensamente".

Además, ha recalcado que "el método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 112".

Incendio activo

Siete medios aéreos y otro de coordinación se han movilizado este miércoles, junto a unidades terrestres, para atender un incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia, que ha sido provocado por un rayo.

Al lugar del incendio se han desplazado dos unidades terrestres y tres helitransportadas de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, dos brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y voluntarios de Ayora y de Cofrentes, además de los medios aéreos.

Emergencias de la Generalitat ha informado de la declaración del incendio forestal a las 16 horas de este miércoles.