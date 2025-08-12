El PSPV de la Diputación de Valencia pide un informe jurídico sobre las garantías en la investigación al excomisionado

El PSPV de la Diputación de Valencia pedirá un informe jurídico "exhaustivo" al secretario de la institución sobre el cumplimiento estricto de la Ley Antifraude para verificar si se han cumplido "todas las garantías legales" desde que se recibió el expediente relativo al excomisionado de la dana, José María Ángel.

Ángel presentó su renuncia irrevocable como comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio como consecuencia de la investigación de Antifraude sobre su supuesto título falso con el que promocionó de funcionario hace 43 años como diputado provincial.

El PSPV ha indicado este martes en un comunicado que busca "clarificar si ha existido o se ha urdido un plan desde la presidencia de la Diputación para destruir al adversario político vulnerando las garantías constitucionales", en alusión a la información dada a Ángel sobre el expediente y el trámite de audiencia a este.

El portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido explicaciones inmediatas al presidente, Vicent Mompó, "por el grave incumplimiento de las mínimas garantías por parte de la Diputación en el caso que ha afectado al excomisionado para la reconstrucción, José María Ángel".

El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción de la provincia de Valencia continúa en el foco mediático desde hace semanas a causa de la polémica sobre su titulación universitaria.

El pasado viernes día 8 de agosto, Ángel trató de acabar con su vida a primera hora de la mañana. Ingresó en el Hospital de Llíria en estado muy grave y fue dado de alta horas más tarde.

Investigación en curso

La Fiscalía Anticorrupción investiga si José María Ángel falsificó un título universitario que le permitió el acceso a su plaza de funcionario en la institución valenciana.

La investigación comenzó tras una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió un expediente, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, para determinar si lo denunciado era cierto.

A raíz de ello, comenzó a investigar la "posible falsedad documental" del "título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía (sección bibliotecas)" de la Universitat de València.

Las conclusiones de la investigación, iniciada en abril tras una denuncia anónima y que se encuentra "en fase de análisis", son que "el señor Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia".

Con este telón de fondo, la policía judicial, concretamente la Unidad de Delitos Económicos, se presentó en las dependencias de la Diputación de Valencia el pasado 2 de julio para recabar toda la información del expediente.

Una unidad enviada por el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, que investiga ya la posible falsificación del título oficial de la Diplomatura de Archivística, así como sus derivadas económicas.