Cierran al baño cuatro playas del municipio valenciano de Oliva por contaminación fecal en el agua

Cuatro playas más cerradas en lo que va de verano en la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha solicitado al Ayuntamiento valenciano de Oliva el cierre al baño de las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta por contaminación fecal de origen residual.

El resultado de las muestras tomadas el pasado 11 de agosto detectaron niveles elevados en los parámetros microbiológicos de control. De hecho, superan el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal.

Son datos que recoge la Conselleria de Medio Ambiente, en el ámbito de las actuaciones llevadas a cabo en el Programa de Control de la Calidad de las Aguas de Baño, desarrollado por la Generalitat.

Las muestras fueron tomadas en la entrada Burguera de la playa de Terranova; la calle Isla de Córcega de la playa de Pau-Pi; el final del Paseo del Almirante de la playa de Aigua Blanca; y en Olivanova, en la playa de Aigua Morta.

Según las mismas fuentes, en esas playas las muestras superan el doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual.

Por esta razón, se ha solicitado al Ayuntamiento de Oliva el cierre de las playas y se trabaja con el consistorio para determinar el origen y realizar más análisis.