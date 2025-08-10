José María Ángel, el político entusiasta y discreto que intentó suicidarse al ver cómo se desmoronaba su biografía

El intento de suicidio del excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana José María Ángel, en el ojo del huracán por la polémica sobre la presunta falsificación de su currículum, sacudió este viernes a todas las formaciones políticas.

También en la localidad donde reside, L'Eliana, donde fue alcalde durante más de cuatro mandatos.

La noticia dejó en "shock" al PSOE, a sus amigos, su vecindario e, incluso, a sus rivales políticos. Poco más tarde de las 10:00 de la mañana, lo ocurrido ya había recorrido como una ráfaga helada despachos, barrios, cafés y redacciones.

Apasionado de su trabajo —había prolongado su edad de jubilación—, su carácter "entusiasta, jovial y alegre" era difícil de asociar con lo que acababa de ocurrir.

Difícil, pero no imposible para quienes le conocían y calibran lo ocurrido en los últimos días. Pues, a pesar de llevar toda su vida en política, su trayectoria había sido hasta ahora inmaculada.

"Debemos ser conscientes de que con toda la presión que se ha generado, estas cosas pueden pasar. Es insoportable y muy doloroso para cualquier persona", lamenta un cargo relevante socialista.

El perfil de Ángel siempre había sido técnico, alejado de todo tipo de polémicas. Aceptó el reto de ser el comisionado del Gobierno en diciembre. Sería el broche final a su carrera.

Hace apenas dos semanas, trascendió que una investigación de la Agencia Valenciana Antifraude había concluido que su título universitario de Archivística y Biblioteconomía es falso.

Cuestionaba, asimismo, si su acceso a la función pública hace 40 años fue con arreglo a la normativa. El veterano socialista aportó las bases del proceso selectivo que superó en su día y despejó las dudas sobre la legalidad.

Sin embargo, no llegó a explicar la procedencia de su título falso, que, además, refleja que es diplomado en una carrera que la Universitat de València no llegó a implantar hasta 13 años después. Ángel dimitió.

"Todo esto me provoca un inmenso dolor. No aguanto más. Me voy. Me jubilo", dijo en una carta en la que advirtió que no soportaba el "daño que a nivel personal" le estaba ocasionando la situación. "Tomo esta decisión por mí y por mi familia", se despidió.

Su adiós, sin embargo, no derivó en una desescalada de su exposición pública. Su mujer, Carmen Ninet, que hasta entonces había tenido una presencia discreta, fue arrastrada al ojo del huracán a pesar de no situarse en primera línea.

El PP en la Diputación de Valencia anunció al día siguiente que llevaría más allá la investigación para dilucidar si la forma de acceso de Ninet a su puesto como funcionaria fue legal.

Y, según analizan en su entorno, ese podría haber sido el punto de inflexión. "Una cosa es que saquen información tuya, pero cuando meten a tu familia, la cosa cambia", explica un conocido de Ángel, que lo describe como una persona muy familiar. Cuestiona, además, el proceso abierto a Ninet.

"Van a tener que explicar por qué se le investiga a ella. Con él había un expediente en Antifraude por una denuncia, ¿pero de ella?", se pregunta. Estos días los populares cuestionaron su cargo como subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad (MuVIM).

Tampoco es que el respaldo de su partido fuera férreo desde el inicio, algo que también habría quebrado al ex comisionado.

La ministra y secretaria general del PSOE valenciano Diana Morant subrayó que no le habían reclamado en ningún momento la dimisión, pero en su entorno algunos consideran que la defensa que hizo el Gobierno sobre él fue tibia.

Desde entonces, apenas ha transcurrido una semana. Pero el día a día del exalcalde socialista cambió por completo.

José María Ángel y Pilar Bernabé, en una imagen de archivo. Ana Escobar / Efe

Ángel reside en una zona residencial tranquila, pero muy cercana al centro neurálgico de la localidad. Durante los tórridos meses de verano, se encuentra más vacía que el resto del año. Pocos vecinos y pocos coches en las calles que recorren esta zona de chalets.

Casi podría decirse que José María Ángel es una celebridad en el pueblo. No en vano fue alcalde durante 18 años, hasta que en 2015 Ximo Puig le reclamó para pilotar las Emergencias de la Comunitat Valenciana con su gobierno. Y lo mismo pasa con su mujer, Carmen Ninet.

La vida social de ambos siempre ha sido muy activa, según relatan los vecinos. Se dejaban ver de manera habitual y el carácter extrovertido y afable de él hacía que siempre diera conversación a aquel que buscase su saludo.

Desde que presentara su dimisión apenas ha transcurrido una semana, pero el día a día del exalcalde socialista ha cambiado por completo. Rechazaba hacer todo tipo de planes, prefería mantener un perfil discreto, en la tranquilidad de su hogar.

En cuestión de días, su dilatada trayectoria quedó cuestionada y totalmente reducida por un asunto del pasado. El viernes intentó, sin suerte, quitarse la vida.

Trayectoria política

Durante los años del Gobierno del Botánico que integraban PSPV y Compromís, y al que más tarde se incorporó Podemos, se consolidó como la cara visible de la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana desde su puesto como secretario autonómico.

José María Ángel accede al parlamento valenciano junto a Ximo Puig. EE

Puso toda la maquinaria en marcha en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con la gestión de bomberos y policías autonómicos bajo su paraguas.

Dada su dilatada experiencia en la gestión de crisis, especialmente en los incendios forestales y danas, el Gobierno de España vio en su figura el perfil perfecto para coordinar la recuperación de la provincia de Valencia tras la riada del pasado 29 de octubre.

Fue nombrado comisionado del Ejecutivo central en el mes de diciembre, mientras todavía tenía que resolver la prórroga de su jubilación en la Diputación de Valencia, donde ha sido funcionario desde hace más de 36 años.

Tras las inundaciones, Ángel afrontaba el colofón final a su trayectoria política e institucional con el bagaje de experiencias previas como la dana de 2019, el incendio de Bejís o la creación del sistema de alerta temprana a la población EsAlert, clave para el aviso masivo a la población ante emergencias graves.

De hecho, fue esa experiencia la que provocó que, tras el fin del gobierno de izquierdas, se mantuviera en sus funciones durante dos meses con la llegada del PP de Carlos Mazón a la Generalitat, en el año 2023.

José María Ángel y Francisco José Gan Pampols. Vicent Bosch Vicent Bosch

Durante su mandato como alcalde de L'Eliana y su trabajo como funcionario, Ángel se labró un perfil cercano, según recuerdan en su municipio, centrado en la coordinación con las instituciones y con los cuerpos de seguridad como los militares, con quienes mantenía buena relación.

Por ello guarda buena relación con el vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, a quien conoce desde hace años. Ha sido el único cargo del Gobierno de España que ha participado en actos que promueve el Gobierno valenciano vinculados a la reconstrucción, a pesar de ser de distinto color político.

En este sentido, fue especialmente autocrítico con la actuación del Ejecutivo, del que formaba parte, por no haber asistido a la presentación de la fase de diagnóstico de la situación tras la dana.

Su intento por quitarse la vida ha provocado una enorme conmoción en el municipio, pero también en la política valenciana. Más allá del enfrentamiento entre PP y PSOE en que derivó posteriormente, un excargo socialista se pregunta: "¿Quién va a querer dedicarse a esto?".