La exclusiva urbanización donde viven los futbolistas en Valencia: chalets millonarios de más de 1.000 metros cuadrados

Rafa Mir, Justin Kluivert, Kevin Gameiro, Geoffrey Kondogbia... y la lista sigue. Son muchos los futbolistas profesionales los que eligen una urbanización en concreto para residir durante el tiempo que juegan en el Valencia CF.

La urbanización Torre en Conill, en el municipio valenciano de Bétera, es la elegida por tantos profesionales del deporte. En ella se ubican numerosos chalets millonarios con más de 1.000 metros cuadrados.

La ciudad de Valencia queda a unos 12 kilómetros y la costa marítima a unos 20, por lo que esto es un valor añadido a su tranquilidad y exclusividad.

Torre en Conill es una de las urbanizaciones más destacadas de Bétera. Con su entorno tranquilo y excelente oferta de servicios, se ha convertido en un lugar ideal para vivir tanto para familias como para profesionales.

En esta exclusiva urbanización se encuentran casas (chalets independientes) por todo tipo de precios desde los 325.000 euros. Es la vivienda más barata que figura en Idealista. Se trata de un ático dúplex de 100 metros cuadrados.

Contrasta con el inmueble más caro que está a la venta en esta urbanización, que es un chalet independiente de 1.123 metros cuadrados. Cuesta 4,6 millones de euros.

Las viviendas de los futbolistas se caracterizan por tener todo tipo de comodidades: grandes jardines, piscina, varios pisos... Perfecto para descansar y entrenar para estar siempre en forma.

Uno de los mayores atractivos de la urbanización Torre en Conill es la amplia gama de servicios que ofrece a sus residentes. La urbanización está diseñada para satisfacer todas las necesidades diarias sin necesidad de desplazarse.

Además, los restaurantes en Torre en Conill y sus alrededores ofrecen una gran variedad de opciones culinarias. En las inmediaciones de la urbanización se pueden encontrar desde restaurantes de alta cocina hasta opciones más informales, como bares y cafeterías.

Uno de los puntos más destacados es la calidad gastronómica de la zona, ideal para quienes disfrutan de una buena comida sin necesidad de alejarse de casa.

En cuanto al ámbito educativo, cerca de la urbanización se encuentran prestigiosas instituciones educativas como el Colegio Mas Camarena, de educación bilingüe, lo que asegura una educación de calidad a pocos minutos de la urbanización.

Bétera

Bétera, situada en la comarca del Camp del Túria, es una localidad rodeada de paisajes de cultivo que la convierten en un gran enclave para los amantes de los paseos a pie y en bicicleta. Según datos del INE de 2024, cuenta con 27.584 habitantes.

Ubicada junto a Valencia, Bétera disfruta de las últimas estribaciones de la Sierra Calderona y se construye sobre unos asentamientos íberos del siglo V a.C., por lo que es un pueblo lleno de historia y rincones mágicos.

Entre sus puntos más emblemáticos, la torre de Bofilla y los restos de la alquería árabe de la que formaba parte dejan testimonio de la riqueza de estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Se trata de un yacimiento que vale la pena visitar, ya que se encuentra a muy poca distancia de l’Horta Vella, donde se pueden descubrir los vestigios de un circuito termal romano.

Bétera, además, conserva trincheras, búnkers y galerías subterráneas excavadas para la defensa y vigilancia durante la Guerra Civil.

El Castillo de Bétera es el gran protagonista de su núcleo urbano, con su silueta inconfundible erigida sobre una atalaya árabe, donde se alberga su museo etnográfico.

Al sur del casco urbano se pueden descubrir las casas-cueva "de Mallorca", en la actualidad destinadas a fines culturales.

Pero aún hay mucho más que hacer: además de jugar al golf, se puede disfrutar de un ambiente increíble en sus fiestas patronales.