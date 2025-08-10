Aemet activa el aviso naranja por 40 grados en el interior sur de Valencia y el amarillo por tormentas

Una mujer protegiéndose del sol con un paraguas en una playa valenciana Ana Escobar EFE

Aemet ha activado el aviso naranja por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en el interior sur de Valencia este lunes, día que se perfila como el más caluroso de todo el verano en la Comunitat Valenciana.

Además, se ha decretado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas, por lo que la población debe estar preparada para enfrentar condiciones meteorológicas extremas que combinarán calor intenso y fenómenos tormentosos.

Según el último boletín emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el aviso naranja estará vigente entre las 13 y las 21 horas del lunes, concentrándose en el interior sur de Valencia, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados.

Avisos por temperaturas extremas

En el litoral valenciano, también se prevén temperaturas elevadas, cercanas a los 39 grados.

Paralelamente, se ha activado el aviso amarillo por lluvias que pueden acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, especialmente en el interior sur de Castellón y el interior norte de Valencia, entre las 14 y las 21 horas.

Las tormentas que acompañarán estas precipitaciones podrían venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, por lo que la agencia estatal alerta sobre posibles incidencias.

El aviso amarillo también se extiende a las provincias de Alicante y Castellón, donde se esperan máximas de entre 36 y 38 grados, así como lluvias y tormentas en diversas áreas del litoral y el interior.

El día más caluroso

Según expone la agencia EFE, Aemet señala que mañana lunes podría ser el día más cálido de lo que va de verano en la Comunitat Valenciana, superando las temperaturas registradas el 29 y 30 de junio.

Las máximas previstas de 39 a 40 grados en el interior de las zonas litorales valencianas hacen que se mantenga este nivel de alerta.

Este ascenso térmico será especialmente acusado en la provincia de Valencia, donde también se prevé que las mínimas nocturnas permanezcan elevadas, lo que dificulta el descanso.

Ola de calor

El episodio de calor intenso forma parte de la ola de calor que afecta a España desde el pasado 3 de agosto.

Aemet advierte que, aunque se espera un ligero descenso de las temperaturas para el miércoles y jueves, estas seguirán siendo significativamente altas

Además, existe la posibilidad de un nuevo repunte térmico el próximo fin de semana, aunque con ciertas incertidumbres en las predicciones a largo plazo.

En paralelo, el calor favorecerá la formación de tormentas en el interior, algunas de ellas con vientos muy fuertes y escasa precipitación.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones para evitar golpes de calor y estar atentos a las posibles incidencias causadas por las tormentas.