Detenida y puesta en disposición judicial una mujer de 64 años tras agredir a su pareja en Villar del Arzobispo

Una mujer de 64 años ha sido arrestada en Villar del Arzobispo (Valencia) como presunta autora de una agresión con arma blanca a su pareja, un hombre de 61 años, que permanece hospitalizado en estado grave.

Fuentes de la investigación han confirmado a la agencia EFE que los hechos ocurrieron el pasado jueves en la vivienda que ambos compartían.

La detenida pasó la noche del viernes en el calabozo y este sábado ha sido puesta a disposición judicial.

De acuerdo con la información adelantada por Levante-EMV, la mujer habría atacado a su pareja por la espalda con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, causándole heridas que requirieron una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital La Fe de València.

El citado medio señala que la agresión se produjo tras una discusión motivada porque el hombre reprochó a la detenida la mezcla de alcohol con el tratamiento antidepresivo que estaba siguiendo. La mujer habría reconocido su implicación en los hechos.

Violencia doméstica

La Comunitat Valenciana cerró 2024 con 1.106 víctimas de violencia doméstica, lo que representa el 12,5% del total nacional, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, se contabilizaron 8.860 casos.

La cifra supone un descenso respecto a 2023, cuando se registraron 1.256 víctimas en la región. Sin embargo, la tendencia de los últimos años refleja que la Comunitat concentra de forma constante en torno al 13% de los casos del país.

Por sexo, 708 de las víctimas en 2024 fueron mujeres y 398 hombres. El grupo de edad más afectado fue el de mayores de 65 años, con 260 casos, seguido de los menores de 18, con 253.

En cuanto al origen, la mayoría de las víctimas residía en Europa (979 personas), de las cuales 884 eran españolas. También se contabilizaron 79 víctimas procedentes de América, 42 de África y 6 de Asia.

Los datos contrastan con los casos por violencia de género en la Comunitat Valenciana, que en 2024 fueron un total de 4.858, frente al total de víctimas que hubo en España (34.684), según también fuente del INE.