Diana Morant, ante el intento de suicidio del ex comisionado: "Debemos debatir si es normal esa cacería"

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, cree que tras el intento de suicidio del ex comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, es momento de "debatir si es normal esa cacería".

El Partido Popular asegura que la cacería "se empezó contra Noelia Núñez, de manera brutal y despiadada". En una publicación en la red social X, el diputado Sergio Sayas asegura que "no la inició precisamente el PP", sino que fueron "portadas, tweets y comentarios vejatorios". "Reflexionemos sobre esto, sí, con objetividad y verdad".

Morant, en una breve entrevista concedida a TVE, ha calificado de "injusticia" y "cacería humana" lo que ha estado viviendo Ángel las últimas semanas, desde que se conoció que presuntamente había falsificado un título universitario.

Esta situación, asegura la secretaria general de los socialistas valencianos, "tiene consecuencias". En el caso del ex comisionado, este se ha intentado quitar la vida.

Relata que ha tenido conocimiento de lo sucedido a primera hora de la mañana. Horas después, asegura que en el partido continúan "en shock y rotos, recibiendo muchas muestras de solidaridad y mensajes de dolor".

La también ministra del Gobierno asegura que "a primera hora, el estado de Ángel era grave". "Estaba inconsciente cuando lo han encontrado, pero afortunadamente han conseguido recuperarlo", añade.

Ya hospitalizado en el Hospital de Llíria, Ángel permanece estable y, como anuncia Morant, "parece que puede tener una buena evolución". "Solo le deseo que salga de esta", asegura.

Permanece en el centro médico junto a sus familiares y allegados, con quienes miembros del partido han conseguido estar en contacto: "No he podido hablar con la familia porque están desbordados y están a lo que están", destaca Morant.

Quien sí ha podido hablar con los familiares, concretamente con la mujer de Ángel, Carmen Ninet, es la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé: "Están muy rotos", afirma la secretaria del PSPV-PSOE.

Así, explica Morant que el acoso "es un fenómeno que produce profundo dolor": "En su despedida de la vida pública y política hace una semana, ya hablaba de dolor inhumano. Lo que causa el acoso es lo que lleva a las personas a tomar ciertas decisiones".

Y añade: "La gente no quiere alejarse de su familia, quiere dejar de sufrir. "Debemos abrir el debate sobre si es normal deshumanizar tanto a las personas, esa cacería inhumana puede tener consecuencias muy dramáticas", lamenta la líder de los socialistas valencianos.