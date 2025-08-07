Comprar una casa en Valencia ya es más caro que nunca: "Es una subida desproporcionada respecto a los salarios"

Valencia bate nuevo récord: comprar una vivienda en la ciudad, y también en la Comunitat, ya es más caro que nunca. Muchos ciudadanos coinciden: "Es una subida desproporcionada respecto a los salarios".

Según el último índice de precios inmobiliarios de Idealista, el precio de la vivienda ha marcado su máximo histórico. En la ciudad de Valencia, el coste del metro cuadrado ha llegado a los 3.123 euros. El precio medio de la Comunitat alcanza los 2.271 euros.

Así, el precio de la vivienda se ha incrementado un 18% en la Comunitat en el mes de julio, respecto al mismo mes del año pasado.

En concreto, el precio medio por metro cuadrado en la Comunitat se ha situado en 2.271 euros en julio, un 0,8% más que en el mes anterior y un 5,3% superior que hace un trimestre.

Unos datos que arrojan subidas "desproporcionadas e insostenibles" para los vecinos valencianos. "Es una subida desproporcionada de los precios respecto a los salarios, que por contra se estancan", denuncia un usuario en redes sociales.

Y es que, en la ciudad de Valencia, el precio ha llegado a los 3.123 euros por metro cuadrado. Esto marca también un máximo histórico tras subir un 19,7% interanual y un 1,8% en términos intermensuales.

En cambio, el precio medio de la provincia es de 1.790 euros por metro cuadrado, con el mayor repunte (+20,1 interanual) de la Comunitat Valenciana pero por debajo del precio que había en 2006.

Por otro lado, la provincia de Alicante ha registrado su máximo en los estudios de Idealista, con 2.584 euros por metro cuadrado, un incremento del 15,9% interanual y del 0,5% intermensual.

La misma situación se ha dado en su capital, donde el precio ha alcanzado 2.457 euros por metro cuadrado, un 5,9% más que hace un año.

En cuanto a la provincia de Castellón, esta ha registrado un precio medio de 1.422 euros por metro cuadrado en julio, un 2,1% más que en el mes anterior y un 12,4% de incremento en términos interanuales.

Castelló de la Plana, con un precio de 1.477 euros por metro cuadrado, ha visto crecer su precio un 12,4% respecto a julio de 2024.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada ha registrado una subida del 14,7% el pasado mes de julio respecto a hace un año, situándose en una media de 2.471 euros por metro cuadrado.

Este dato supone, además, una subida del 5,1% en los tres últimos meses, así como un 1,4% más con respecto al mes anterior, hasta llegar al precio más alto de la vivienda usada en España desde que idealista tiene registros.

Todas las comunidades autónomas han mostrado precios superiores con respecto al año anterior, liderando las alzas la Comunidad de Madrid (24,4%), seguida de la Región de Murcia (19,3%), Comunitat Valenciana (18%), Canarias (17,2%), Cantabria (17%) y Andalucía (15,2%).