Los autónomos estallan contra el Gobierno: "Seguimos sin la ayuda de cese por actividad prometida en enero"

"En enero hubo un compromiso por escrito por parte del Ministerio de la Seguridad Social de prorrogar la ayuda por cese de actividad extraordinario como consecuencia de la dana, pero a día de hoy seguimos igual".

Es la queja que este miércoles ha pronunciado el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de la Comunitat Valenciana, Alberto Ara Espasa. Un incumplimiento que afecta ya, según ha expuesto Ara, a cerca de 5.000 personas.

El pasado mes de enero, el Ministerio dirigido por Elma Saiz anunció que su departamento prorrogaría esta prestación para los autónomos afectados por la riada del 29 de octubre que hubieran tenido que suspender su actividad como consecuencia del temporal.

La medida, según la ministra, permitiría que estos trabajadores por cuenta propia pudieran continuar garantizándose unos ingresos o facilitar su reincorporación gradual a la actividad tan pronto como fuera posible.

"El Gobierno de España se comprometió, y así queda demostrado, en desplegar toda la ayuda que haga falta todo el tiempo que sea necesario", sostuvo la también responsable de Inclusión en el Ejecutivo central.

Sin embargo, la ayuda prometida nunca llegó, tal y como ha denunciado este lunes el presidente de los autónomos valencianos. Ocho meses después de aquel compromiso, la prórroga de la prestación sigue siendo una promesa.

"En enero acabó la prestación, hubo un compromiso por escrito de que se iba a prorrogar, pero no se prorrogó. Tiempo después se lo hice saber a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y me consta que lo trasladó al Ministerio", ha explicado Ara tras una reunión celebrada este miércoles con el presidente del Consell, Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat.

En marzo, cansados del incumplimiento, la asociación envió una carta, también firmada por el presidente de la patronal empresarial CEV, Salvador Navarro, solicitándole esta ayuda. "Pero ya no obtuvimos respuesta", ha revelado. Días antes, también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "se había comprometido con ponerla en marcha".

El presidente de los autónomos, Alberto Ara, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro. EE

"El 12 de marzo, en una reunión a la que asistieron los reyes de España, el presidente de la CEV, la Cámara de Comercio y la CEOE, Cuerpo volvió a comprometerse a poner en funcionamiento esta prestación de forma urgente y con carácter retroactivo", ha insistido.

Sin embargo, a pesar de ello "en estos momentos, a fecha de agosto, la prestación ni está ni parece que se le espera", ha criticado visiblemente molesto el presidente de ATA.

"Estamos en una situación realmente complicada, porque afecta a un colectivo de 5.000 personas que están sufriendo el problema más grave tras la dana, dado que se trata de aquellos que no tenían cotizaciones suficientes para acceder a cualquier otro tipo de cotización", ha protestado.

En este sentido, y antes de concluir su intervención, Ara se ha quejado también de que las ayudas de la Generalitat "que ya se han cobrado" tengan que tributar en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. "Nos parece francamente injusto", ha zanjado tras agradecer, eso sí, la celeridad en el pago.

Conviene apuntar que la administración autonómica pidió al Gobierno autorización para que quedaran exentas de tributación, pero el Ejecutivo no lo autorizó.

Alberto Ara y Carlos Mazón. EE

Mazón acusa al Gobierno de "mentir"

En este sentido, el presidente de la Generalitat ha aseverado que el Gobierno central "ha mentido, ha abandonado y ha fallado a los autónomos de la Comunitat Valenciana afectados por la riada".

"Más de 20.000 autónomos en estos momentos están en una situación injusta como consecuencia del abandono y del engaño" del Ejecutivo, ha denunciado el jefe del Consell.

Mazón ha reprochado que el Gobierno "viene mintiendo" a los más de 5.000 autónomos que han cesado su actividad como consecuencia de la riada.

"No contentos con eso, el Gobierno de España ha negado que nuestras ayudas no tributen en el IRPF. Lo ha hecho con sus propias ayudas pero no lo ha querido hacer con las de la Generalitat para que sean peores. Es una competencia inmoral que no tiene ningún sentido", ha reprochado.