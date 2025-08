Alberto Ibáñez (Compromís) aboga por el retorno de Mónica Oltra: "Sería la mejor candidata para la Alcaldía de Valencia"

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso e integrante de Iniciativa, Alberto Ibáñez, aboga por el regreso de la exvicepresidenta de la Generalitat Mónica Oltra a la política.

De hecho, Ibáñez asegura que sería "la mejor" candidata de cara a unos futuros comicios, "particularmente" para disputar la Alcaldía de la ciudad de Valencia.

De cara a las elecciones municipales del año 2027, Ibáñez cree que Oltra sería "la mejor" candidata. Mónica Oltra es "el mejor bagaje político y electoral" que tiene la izquierda valenciana y "sería una magnífica candidata a la alcaldía, a la Generalitat en Madrid o donde ella considere".

Así lo ha manifestado en una entrevista en À Punt, donde ha valorado la labor de Oltra tras su marcha de la primera línea de la política.

"Una cosa que agradezco mucho de Mónica Oltra es que no hace de Pablo Iglesias ni de Felipe González y no nos dice a los que estamos en primera línea qué tenemos que hacer, más que cuando le pedimos consejo y en privado, y que no hace declaraciones de presente mientras no está en la primera línea", ha recordado.

"En el momento en el que quiera estar en la primera línea, conociéndola, lo hará para que el acceso a la información sea democrático para todos los medios, y estoy convencido, y además espero y tengo ilusión", ha reconocido Ibáñez.

De la misma manera, ha recordado que en 2015 el enfrentamiento político de Oltra al expresident 'popular' Francisco Camps "permitió el cambio". "Puede ser ahora también", ha señalado.

Separación en el Congreso

Por otro lado, en cuanto a la separación en el Congreso entre los dos parlamentarios de la coalición --él mismo y Àgueda Micó, de Més, que ha pasado al Grupo Mixto-- ha confiado en que no se repita en Les Corts.

"Nadie en Compromís, o eso espero, está pensando en sainetes en Valencia como el que hemos hecho en Madrid erróneamente", ha aseverado.

El parlamentario ha aclarado que el partido que él representa dentro de Compromís --Iniciativa-- "no se ha ido nunca, por lo tanto no sé si Més está pensando en irse también en Les Corts".

"Creo que no, porque creo que son responsables y conscientes de que en Les Corts Valencianes hay una mayoría amplísima de derecha y extrema derecha", ha apostillado.

Ibáñez ha justificado su decisión de mantenerse en Sumar para respetar la voluntad del electorado que optó por el acuerdo ente varias formaciones y mantener "uno de los pocos gobiernos progresistas de Europa".

"Yo me debo al electorado de todas esas organizaciones y, unilateralmente, Més decidió que ya no les convenía iniciar la alianza electoral por razones internas o razones que ellos habrán ido explicando", ha asegurado

En esta línea, ha considerado que "es el momento de menos patriotismo de la sigla y más ser conscientes" de que, aunque el Gobierno central es "muy insatisfactorio" en cuestiones como financiación y vivienda, hay que cuidarlo.

Para el diputado, la "prioridad" es evitar un ejecutivo de PP y Vox "y participar en la gobernabilidad de la alternativa en este país, nos guste o no a mucha gente de izquierdas, pasa por relacionarse con el Partido Socialista".