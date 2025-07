La titulación del comisionado del Gobierno José María Ángel se creó 13 años después de lo que dice su diploma

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación para determinar si el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de Valencia tras la dana, José María Ángel, utilizó un título universitario falso que le permitió el acceso a su plaza de funcionario en la Diputación de Valencia.

Unas pesquisas iniciadas a raíz de una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude cuyo expediente concluyó que en 1985 Ángel entregó una fotocopia de una diplomatura que no habría cursado, la de Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia.

Una formación que, de hecho, resulta imposible que el investigado pudiera cursar en aquel momento porque la carrera en cuestión comenzó a impartirse en dicha facultad en el curso 1996-1997. Es decir, 13 años después de la fecha que consta en la expedición del título: el 2 de septiembre de 1983.

Según figura en su expediente de la Diputación de Valencia, Ángel fue nombrado funcionario de carrera el 14 de abril de 1983. En particular, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca, grupo C. En realidad, esta escala de la administración no requiere de ninguna titulación superior para su acceso.

Es decir, que el ahora comisionado del Gobierno pudo en su día acceder a este puesto de funcionario sin necesidad de ser diplomado de Biblioteconomía y Archivística.

Por ello, su entorno justifica que no pudo utilizar el título para acceder a la plaza de funcionario porque este es del mes de septiembre y su nombramiento se realizó en abril, cinco meses antes.

Sin embargo, en 1986 fue nombrado ayudante de archivo y biblioteca, del grupo B. Una escala superior en la administración para la que sí es requisito indispensable estar en posesión de una titulación de diplomatura o superior.

En definitiva, que el supuesto título falso habría servido a Ángel para promocionar a nivel interno, pero no para acceder a su puesto en la administración provincial. Apenas un año después, en 1987, pasó en comisión de servicios al puesto de secretario de la Presidencia, equiparándolo a jefe de sección.

En las titulaciones aportadas al acta de toma de posesión, se encuentran cursos realizados entre 1983 y 1991. Entre ellas, un curso de dos días bajo el título "Introducción al ISBO y Nuevos Puntos de Acceso Bibliográfico" en 1983.

También otra formación de cuatro jornadas impartida por Manuel Carrión, "Aplicación de las nuevas reglas de catalogación de monografías y publicaciones seriadas", en noviembre de 1985. U otro cursillo de "Información bibliográfica y secciones de referencia" en 1984, cuya duración fue también de tres días.

Siete años después, en 1991, también consta un diploma de "Curso de bibliotecaria" en la Biblioteca Pública del Estado. Pero entre los diplomas aportados en el portal de transparencia de la Generalitat Valenciana y de la Diputación de Valencia no figura el diploma en cuestión.

No obstante, a pesar de no constar como aportado, de no haberlo hecho hubiera resultado inviable su acceso al grupo B de la administración porque para ello es condición sine qua non tener alguna titulación universitaria.

Según consta en su ficha de formación académica en la web del Partido Socialista, Ángel cursó Geografía e Historia, así como Biblioteconomía y Archivística en la Universitat de Valencia. Además de haber cursado un Master en Esade, Barcelona.

La segunda carrera, a tenor de la fecha que figura en el falso título, resulta inviable que la cursara en dicha facultad porque no existía en aquel momento.