Polo (CHJ) niega haber hablado con Mompó el día de la dana, tal y como figura en la factura del presidente de la Diputación

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, asegura que "no habló" el día de la dana con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, sobre las 19.00 horas.

Así lo ha justificado el responsable de la confederación con su factura telefónica, ya que a esa hora estaba conversando con otra persona.

Según fuentes de la CHJ, los datos de la factura telefónica de Polo, de la compañía Orange, recogen que habla a esa hora con un vecino de la localidad valenciana de Real, durante cerca de tres minutos.

En concreto, esa llamada se prolongaría desde las siete y cuatro segundos hasta las siete y tres minutos y, ni inmediatamente antes ni después, Polo mantuvo ninguna conversación con el teléfono de Mompó: "Una vez comprobada la factura es imposible que Miguel Polo hablara con Vicent Mompó a la hora en la que sostiene haberlo hecho".

El presidente de la Diputación de Valencia entregó la pasada semana al juzgado número 3 de Catarroja que instruye la gestión de la dana el detalle de sus llamadas telefónicas del pasado 29 de octubre.

La magistrada había citado a Mompó el próximo 20 de agosto para el cotejo de las facturas telefónicas con la lista de llamadas que accedió a aportar voluntariamente al juzgado en su declaración como testigo el pasado 17 de julio.

El dirigente provincial se adelantó y facilitó la documentación, que fue recibida por la letrada de la administración de justicia.

El acta de cotejo refleja una serie de llamadas de dos teléfonos de Mompó "que no son de índole personal". En el listado aparecen 11 conversaciones de un teléfono y 19 del otro.

En ese listado aparece una llamada al presidente de la CHJ a las 19.02 horas y con un minuto de duración. En su declaración, Mompó mencionó que tenía una llamada a las 19:00 horas a Polo de un minuto, y que no se acordaba de haber hablado con él.

En declaraciones a los medios comentó que el único dato que había dado nuevo es que tenía en su factura esa llamada con el señor Miguel Polo.

"Yo diría que no he hablado con Miguel Polo, pero esa factura dice que he hablado un minuto. No sé si podrá decir si hablamos o no. Yo desde luego no puedo decir nada porque no lo recuerdo", expuso.

Por su parte, fuentes del entorno de Mompó han manifestado que la factura telefónica del presidente de la Diputación "confirma que sí se intentó establecer contacto con Miguel Polo".

No obstante, puntualizan, debido a las circunstancias vividas en el Cecopi, "no es posible determinar con certeza el contenido de dicha llamada".

Incluso cabe la posibilidad, apuntan, de que Mompó "intentara contactar sin que la conversación llegara a producirse, quedando únicamente registrado en la factura un minuto de duración correspondiente a la activación del contestador automático".

Además, recuerdan que Mompó "ha hecho referencia en todo momento a la existencia de dicha llamada basándose en los datos reflejados en la factura telefónica, sin poder confirmar el contenido ni tener constancia directa de que llegara a realizarse efectivamente".