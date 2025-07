Mazón pide apoyo del Gobierno a López Miras ante la crisis de Torre Pacheco: "Espero que no lo traten como a mí en la dana"

"Espero que no lo traten como a mí en la dana, que no hacía más que pedir y las cosas no llegaban. Y espero que nos aclaren desde el Gobierno de España por qué se pidieron refuerzos durante estos últimos meses para Torre Pacheco y se negaron".

En estos términos se pronunció este martes el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la crisis de Torre Pacheco y la situación de su homólogo murciano y compañero del PP, Fernando López Miras. El dirigente afirmó que le parece "tan grave" la actitud de "el que acusa a todos los inmigrantes de delincuentes" como "que se llame racista al que señala un delito perpetrado por un inmigrante". La concentración contra la inmigración en Torre Pacheco acaba con insultos y empujones a periodistas: "¡Manipuladores!" A su juicio, "cuando alguien delinque, delinque, venga de donde venga". "Entonces, a ver si por el hecho de que delinca una persona inmigrante no vamos a poder señalar ese delito o esa agresión. Esto me parece otra barbaridad", dijo. Mazón apeló a la "convivencia pacífica" en la localidad murciana tras los incidentes ocurridos durante los últimos días, y rechazó hacer "demagogia y populismo" con la inmigración. El jefe del Consell trasladó todo su "apoyo y solidaridad" al presidente de la Región de Murcia, e hizo suyas las reivindicaciones ante el Gobierno de España respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Convivencia pacífica" Así, el jefe del Consell destacó que los vecinos de Torre Pacheco, como "muchos municipios" del sur de la provincia de Alicante, "llevan muchos años entendiendo lo que es la convivencia pacífica". "Cuando alguien viene aquí, se esfuerza por desarrollar una vida normal, que tenemos una democracia suficientemente consolidada como para que cada uno la viva como quiera, con el límite de no perjudicar a los demás", subrayó el presidente. Y añadió: "Si la cultura que traes te sirve para estar en democracia, fenomenal. Pero si la cultura que traes perjudica la convivencia, pues habrá que ponerle freno a eso". También insistió en que igual de "grave" es "quien acusa a todos los inmigrantes de delincuentes como que se llame racista a quien señala un delito cometido por un inmigrante". "Entre un extremo y otro lo que está es la convivencia", concluyó.