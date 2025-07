Caos en las nuevas altas de abonados del Valencia CF: "Me han hecho pagar 50 euros y me he quedado sin pase"

Este miércoles debía ser un día grande para el Valencia CF y sus aficionados. Después de años sin ampliar los abonos disponibles para acudir a Mestalla a animar al equipo, el club abrió las localidades hasta las 40.000 para sacar el pase de temporada.

Sin embargo, cuando los aficionados han entrado a las 10:00 horas al portal del socio en la página web del club se han llevado la sorpresa de que el servicio estaba caído.

Horas después, los usuarios no solo no han podido comprar su abono, sino que permanecen "subiendo y bajando" de una fila virtual interminable.

En redes sociales, la afición, insatisfecha desde hace tiempo con la gestión del club a nivel deportivo y extradeportivo, se ha mostrado contundente con el servicio de nuevas altas del club para la temporada 2025-2026. "¡No funciona! Llevamos muchas personas desde las 10 y la web caída. Cuando estás en el puesto 100 te vuelve a echar para atrás", denuncia un usuario de X.

El enfado de la afición es enorme, más aún cuando para poder sacar el abono de la próxima campaña, primero hay que darse de alta como socio del Valencia CF, una operación que tiene un coste de 50 euros.

Pues bien, pese a haber cumplido la única condición que exige el club para ser abonado la próxima campaña, muchos ni siquiera han tenido la oportunidad de comprar el pase.

"Me han hecho pagar los 50 euros y me he quedado sin abono", denuncia Vicente. Él entró a las 10 de la mañana, a la hora que el club abrió el servicio de altas para adquirir su localidad, pero tras una fila virtual interminable, ha entrado a adquirir su abono tres horas y media después.

Los fallos en los servidores han provocado ese retraso. Además, cuando por fin ha conseguido entrar ha visto que ya no había ni una sola localidad disponible.

Quejas que también se multiplican en redes sociales. "Hacedlo por taquillas. ¡No tenéis medios para llevar a cabo estas situaciones, ya se vio en el cambio de localidad y aun así habéis seguido adelante con las nuevas altas! Malísimos en todos los aspectos", denuncia un usuario.

"Llevo desde las 10:00 horas, entré sobre las 11:45 h, cuando elegí sector, no me dio ninguna opción y acabó sacándome de la web. Volví a empezar, llevo cinco filas virtuales que empiezan en el 1800 o similar. Tras 30 minutos parece que vas a entrar porque estás en el dos... y pum... otra vez 1380", critica otro usuario.

"Una incidencia técnica ajena"

Por su parte, ante el enfado de la afición, el club ha comunicado en redes sociales que esta situación es consecuencia de "una incidencia técnica ajena al Valencia CF".

"Debido a una incidencia técnica ajena el sistema externo no ha soportado la gran demanda de peticiones por parte de nuestros aficionados a la hora de inscribirse en el proceso de nuevas altas de los abonos de la temporada 25-26", ha explicado el club.

Debido a una incidencia técnica ajena al @valenciacf, el sistema externo no ha soportado la gran demanda de peticiones por parte de nuestros aficionados a la hora de inscribirse en el proceso de nuevas altas de los abonos de la temporada 25-26.



Unas explicaciones que la afición considera insuficientes y que esperan "una compensación" por el tiempo perdido y el dinero gastado en el socioVCF, como se conoce.