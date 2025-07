La sede del PSOE en Valencia amanece vandalizada con pintura negra y una sábana con el logo del partido tachado

La sede del PSPV-PSOE ubicada en la calle Hospital de València ha amanecido este domingo vandalizada con manchas de pintura negra en la fachada del edificio y una sábana con el logo del partido tachado con una cruz roja.

El portavoz del partido en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha denunciado este acto en un mensaje en su perfil de la red social 'X', en el que ha afirmado que "atacan las sedes del Partido Socialista porque su objetivo es la democracia misma".

"Y no conseguirán acabar con ninguna de las dos cosas", ha añadido el edil.

En sus redes sociales, el PSPV ha compartido una imagen de lo sucedido con el siguiente mensaje: "A quienes no tienen argumentos, desprecian la democracia y alientan los discursos de odio, solo les queda esto. ¿Es esta la sociedad que defiende la derecha? Es inaceptable. No lograrán amedrentarnos".



También desde la cuenta del PSOE, el partido ha compartido la imagen en su perfil de X con el comentario: "La oleada ultra no cesa y Feijóo sigue sin condenar unos hechos que no caben en democracia".

