Pampols, sobre las alegaciones de las Consellerias a su Plan de Recuperación: "Es una orden y las órdenes no se consensúan"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha admitido este jueves que las Consellerias han presentado numerosas alegaciones a su llamado Plan 'Endavant'.

El documento, presentado el pasado lunes junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, es la segunda fase del Plan de Recuperación.

El proyecto incluye actuaciones que exceden a las competencias del Ejecutivo autonómico y contempla 12.600 millones de inversión por parte del Gobierno de España. Es una cantidad cercana a los 14.500 millones que prevé invertir la administración autonómica.

Del total de 29.000 millones de su presupuesto, el 43,5% corresponde al Ejecutivo central frente al 50% del autonómico. El resto, a entidades mixtas.

El documento se encuentra en fase de presentación de alegaciones por parte de las Consellerias y la intención es que se apruebe definitivamente por parte del Ejecutivo autonómico antes de que finalice el mes de julio, después de todo el trámite de exposición pública.

En una entrevista en la radiotelevisión À Punt, Pampols ha explicado que la mayoría de alegaciones ha sido para precisar las competencias, puesto que algunas son exclusivas y otras compartidas con otros departamentos.

Los apuntes también han sido sobre terminología y sobre disponibilidad de crédito. Las Consellerias piden arrancar las medidas cuando haya dinero suficiente.

"¿Han sido muchas alegaciones? Sí. Evidentemente, un plan de estas características tiene que producir inquietud. Si no, estaríamos hablando de insensatos", ha señalado el vicepresidente.

Sin embargo, ha querido dejar claro que los 'deberes' que él ha puesto dentro de la Generalitat hay que cumplirlos pese a las reticencias que pueda generar.

"Esto es una acción de Gobierno. Un plan como este no es un desiderátum, es una acción de Gobierno para salir de una situación. Militarmente diríamos que es una orden. Y las órdenes no se consensúan", ha afirmado el teniente general del Ejército de Tierra.

Su salida

Pampols ha hablado igualmente sobre su futuro. En este sentido, ha destacado que en el último trimestre de este año espera haber concluido su trabajo y dejará el Gobierno.



En referencia a su labor de planificar la reconstrucción, ha valorado que "el ritmo es el adecuado" y que mantiene su intención de dejar la política cuando concluya esa misión.



"En beneficio del resultado me gustaría que fuese lo antes posible, pero creo que nos iremos al último trimestre del año. No tengo prisa ni pasividad. Tengo un trabajo que hacer y cuando acabe me iré", ha dicho.



Pampols ha lamentado que no haya sido posible debatir el Plan de Recuperación con el Gobierno central antes de su presentación debido a que no se atendió la petición por parte de la Generalitat de que se creara una comisión mixta en la que participaran los dos ejecutivos y los ayuntamientos.

Incumplimiento de todo el plan

En este sentido, ha reconocido que la ejecución del plan en su totalidad es probable que no se cumpla por la parte que concierne al Gobierno central, con el que no existe comunicación salvo con los segundos o terceros escalones.

"El grado de probabilidad -de que sea posible desplegar el plan sin la colaboración del Gobierno central- es bajo porque el grado de entendimiento es bajo. Si se crease un órgano mixto con los municipios, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno al día siguiente se podría empezar a trabajar", ha agregado.



En cuanto a las recientes declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, sobre el Plan de Recuperación, en las que manifestó que el Ejecutivo central está cumpliendo con creces con su trabajo, el vicepresidente ha indicado que no sabe "por qué alguien opina de algo sin leerlo".

"La prudencia es importante. Hay que entender primero qué elementos del plan le afectan o en cuáles se pide colaboración. A priori decir que ya se está haciendo o que no importa... Espérese, es lo que digo a quien opina sin leer", ha incidido.