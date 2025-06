La técnica que abrió el mail de la CHJ sobre la crecida del Poyo: "No vi ninguna frase que me alertase ni una bandera roja"

La coordinadora de recursos y protección civil en el Centro de Coordinación de Emergencias que ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana fue la persona que abrió el famoso correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de las 18.43 en la Sala de Emergencias.

Se trataba de aquel que alertaba sobre la brutal subida del barranco del Poyo, aquel que ocasionó la mayor parte de las muertes. En el citado mail automático se hacía constar que el caudal ya alcanzaba los 1.686 m3/s.

La técnico ha explicado que cuando lo abrió vio "que era una cantidad alta", pero no supo interpretarlo: "No vi ninguna frase que me alertase, no había una bandera roja. Además, yo no tenía que valorar ese dato", ha afirmado.

La testigo se encontraba en la Sala de Emergencias, que se ubica a pocos metros del Cecopi. Allí, según ha señalado, no hay nadie encargado de abrir los mails de la CHJ porque entran a un correo general y cualquiera puede abrirlos.

El de las 18.43 lo vio ella. "Cuando lo vi lo comuniqué y lo leí en voz alta para que los compañeros presentes en la Sala conocieran el contenido. Recuerdo que el caudal excedía de los 1.500 m/3, que la tendencia era ascendente. Se lo trasladé al técnico de la Sala", ha detallado.

A continuación, le han preguntado por si se le transmitió al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez. A lo que ha respondido que no sabe lo que hizo ese técnico.

El citado técnico ya compareció en su momento ante la jueza y argumentó que no comunicaron nada porque en el Cecopi estaba conectado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y dieron por hecho que la información la estaría trasladando él.

"A posteriori he visto otros correos redactados por la CHJ y eran copiaspegas, lo único que cambiaba era el umbral. El contenido era básicamente la localización, cuantificación numérica, régimen ascendente y que había seguimiento por parte de la CHJ. Lo único que cambiaba era la cuantía", ha indicado.

"Quién mejor" que la CHJ

Al igual que técnicos anteriores, ha incidido en que no paralizaron en Cecopi ni entraron allí para alertar porque "si estaba la CHJ allí presente, eran los emisores y difusores de esa información": "Quién mejor que ellos para explicarla”.

A lo largo de su declaración ha insistido en la importancia del papel de los organismos estatales a la hora de valorar los riesgos de la barrancada.

"En el Cecopi hay un Comité de Dirección, con un representante de la Delegación del Gobierno, y luego hay un Comité Asesor, que asesora al de Dirección. Y hay un grupo de seguimiento de riesgos", ha expuesto.

"En su ámbito competencial, cada agencia valora y hace sus propuestas al Comité de Dirección. Lo importante es la información que los órganos difusores aportan en el Cecopi", ha añadido.

Una de las acusaciones ha preguntado a la coordinadora de Emergencias por "si la información, si no se valora en la gravedad y consecuencias, son solo datos" y "si no se valora y en el Cecopi no se dice la gravedad, las decisiones no son acertadas".

Ella ha respondido: "Claro, los especialistas son los que pueden asesorar a la dirección".

La CHJ, ha comentado, "es la que conoce la red barrancos, ríos, ramblas, la que tiene personal técnico que puede interpretar la tendencia de incremento de caudales": "El organismo de cuenca es la CHJ".

En cuanto a los alcaldes, ha afirmado que "tienen competencia para ordenar las evacuaciones, aunque esté activado el Plan de Emergencias". "El alcalde es el máximo responsable en el ámbito municipal y puede ordenar la evacuación y comunicar esa gestión a quien lidere la emergencia", ha apuntado.