Una técnica de Emergencias dice que Pradas dictó el texto del Es-Alert y que la CHJ tenía que valorar los riesgos

La coordinadora de recursos y protección civil en el Centro de Coordinación de Emergencias ha declarado este miércoles ante la jueza de la dana que la exconsellera Salomé Pradas dictó el texto del Es-Alert la tarde de la dana.

La testigo ha explicado que aquel día amplió su jornada laboral a petición de la jefa de Servicio y que por la mañana se ciñó a sus competencias, pero por la tarde reforzó la Sala de Emergencias, que se encontraba a pocos metros del Cecopi.

Ella fue una de las personas que elaboró el informe de seguimiento que los servicios de Emergencias facilitaron al Cecopi cuando se constituyó a las 17.00. Sin embargo, no hubo otro hasta las 22 horas, tal como ha admitido.

En el de las 17.00 venía información actualizada sobre los avisos meteorológicos (las alertas rojas de la Aemet en toda la provincia), la información pluvio-hidrológica, los recursos movilizados, la red de comunicaciones, las incidencias o las llamadas del 112.

Pero en él no se mencionaban los posibles riesgos en el barranco del Poyo, aquel que ocasionó la mayoría de las muertes.

La coordinadora de Emergencias ha explicado que la situación de trabajo aquel día en el Centro era "fuera de lo normal, extraordinaria" y que ella estaba ubicada al lado del puesto en el que "estaba la consellera dictando el texto" de la alerta de las 20.11.

Fue sobre las 19.30 cuando entró, ha detallado. "Sí que recuerdo que la consellera en un momento dado dijo que debía supervisar el texto y el envío del mensaje", ha comentado.

La testigo ha hecho hincapié en que las valoraciones de los riesgos "quien mejor puede hacerlo son la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)".

"En el Cecopi hay un Comité de Dirección, con un representante de la Delegación del Gobierno, y luego hay un Comité Asesor, que asesora al de Dirección. Y hay un grupo de seguimiento de riesgos", ha expuesto.

"En su ámbito competencial, cada agencia valora y hace sus propuestas al Comité de Dirección. Lo importante es la información que los órganos difusores aportan en el Cecopi", ha añadido.

Una de las acusaciones ha preguntado a la coordinadora de Emergencias por "si la información, si no se valora en la gravedad y consecuencias, son solo datos" y "si no se valora y en el Cecopi no se dice la gravedad, las decisiones no son acertadas".

Ella ha respondido: "Claro, los especialistas son los que pueden asesorar a la dirección".