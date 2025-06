María Martino, estudiante con un 13,944 en la PAU 2025 de Valencia: "La clave es construir un hábito de estudio"

Con un 13,944, María Martino ha obtenido el mejor resultado de la PAU de Valencia este 2025. La joven reside en Cheste y ha estudiado en el Colegio Inmaculado Corazón de María. Fue una de los 5.976 estudiantes en realizar las pruebas en la Universitat Politècnica de València (UPV).

Con un 9,86 sobre 10 en la Fase Obligatoria, además de los 4 puntos de la Fase Específica, María podrá acceder a cualquier carrera. Y lo tiene claro. El próximo año cursará el Grado en Estudios Ingleses en la Universitat de València (UV), según ha confirmado a EL ESPAÑOL.

La joven revela la clave de su excelencia académica: "Yo enfoqué la Selectividad en la preparación a largo plazo. Es importante construir un hábito de estudio y el trabajo diario desde un inicio".

"Empecé a estudiar desde septiembre, incluso desde el curso anterior, -Primero de Bachillerato-. Y ya en lo que son las semanas previas a la PAU simplemente es repasar lo que ya había aprendido de todo el curso", explica.

Respecto a su nota, se muestra sorprendida: "Ha sido algo bastante increíble". Y asegura que la preparación ha sido "muy dura".

Tampoco esperaba obtener una calificación "tan alta". En la fase general ha sacado un 10 en todos los exámenes, excepto en el de Castellano, que estuvo marcado por la polémica.

La prueba incluía un editorial de ABC sobre la publicación del libro El odio de Luisgé Martín, que da voz a José Bretón. Con este texto que los alumnos de Bachillerato debían analizar dentro del Bloque I de 'Comunicación escrita' podían conseguir hasta 4 puntos; dos de ellos por ejercicios de Comprensión, y dos más por el apartado de Producción.

"Para mis profesores ha sido una alegría porque saben lo complicado que es no tener ningún fallo. Son muchos detalles que hay que cuidar para una calificación perfecta", cuenta.

Gestionar los nervios

La joven de Cheste aconseja gestionar los nervios y la ansiedad. Se considera una persona exigente en el tema de los estudios y eso le ha estresado en muchas ocasiones.

"La clave es ir y enfrentarse a las PAU sin nervios, y pensar que solo es un examen más. Comparado con lo que he vivido a lo largo de Bachiller, los tres días de Selectividad estuve muy tranquila", asevera.

María dice que, con tan solo una hora y media de examen, no hay tiempo que perder con los nervios, pues pueden jugar "una mala pasada." "Todo el esfuerzo que has hecho no tendría sentido si te dejas dominar por ellos", afirma.

Por el momento, no sabe si tendrá que mudarse a la capital, pero está segura que el próximo paso es sacarse el carné de conducir para poder acudir a la Universidad.

PAU 2025

Las notas de la primera convocatoria de la PAU en la Comunitat salieron publicadas el pasado viernes en torno a las 13.00 horas.

El periodo de revisión empezó este lunes y se ha extendido hasta este miércoles 18 de junio a las 14.00 horas. Las notas definitivas se publicarán el 20 de junio.

Por universidades, 6.665 estudiantes realizaron las pruebas en la Universitat de València (UV); 5.976 lo hicieron en la Universitat Politècnica de València (UPV), 3.993 en la Universidad de Alicante (UA), 2.879 en la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) y 4.261 en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Este año en la Comunitat Valenciana se ha producido una situación excepcional: hay tres convocatorias de exámenes en lugar de dos.

ordinaria, celebrada los días 3, 4 y 5 de junio; la extraordinaria será los días 1, 2 y 3 de julio, y podrá contar como ordinaria para el La primera ha sido la, celebrada los días 3, 4 y 5 de junio; laserá los días 1, 2 y 3 de julio, y podrá contar como ordinaria para el alumnado afectado por la dana

Una segunda extraordinaria será los días 22, 23 y 24 de julio, y solo podrán presentarse estudiantes que viven en la zona devastada por la riada que quieran utilizar como convocatoria ordinaria la del 1, 2 y 3 de julio.

Notas más bajas

En general, este 2025 la nota media ha bajado considerablemente. María, por suerte, apenas lo ha notado.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo informó que el 95,68% de estudiantes presentados a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, celebradas del 3 al 5 de junio, había aprobado.

Sin embargo, el curso pasado el porcentaje de aprobados en la fase ordinaria de la PAU fue mayor, con un 98,32%.

La bajada de la nota media se debe, según considera Educación, a que en la convocatoria ordinaria de 2025 no se ha aplicado la optatividad implantada por el modelo covid.

De hecho, la cifra de los aprobados en todas las comunidades autónomas se sitúa en registros previos a 2020. En 2019, el porcentaje de aprobados fue de 96,63% y la nota media de 6,28 sobre 10.

La nota media del alumnado de la Comunitat se sitúa en un 6,39 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,74 del curso pasado.

Respecto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,60, en la Universidad Miguel Hernández de Elche; seguida de la Universitat Jaume I, con un 6,40; la Universidad de Alicante, con un 6,36; la Universitat de València, con 6,33; y la Universitat Politècnica de València, con 6,32.

En cuanto a los porcentajes de aprobados, encabeza la lista la Universitat Jaume I, con el 96,53%. En la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sido de un 96,04%; en la Universitat de València de un 95,78%; en la Universitat Politècnica de València un 95,46%; y en la Universitat d’Alacant un 94,78%.