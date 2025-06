Patty, la actriz valenciana con albinismo: "Enfocar la vida con discapacidad es complicado, pero es cuestión de actitud"

Patty Bonet, actriz, periodista y guionista. Grupo Social Once

El pasado viernes 13 de junio se celebró el Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo. Una fecha que recuerda la importancia de dar a conocer historias como la de Patty Bonet, personas que ayudan a conocer más sobre el albinismo y entender cómo afecta en su día a día.

Patty es actriz, periodista, guionista y una incansable activista por la diversidad funcional. Con apenas un 17% de visión debido al albinismo, ha logrado abrirse paso en una industria audiovisual que pocas veces contempla "cuerpos no normativos".

Así lo explicó durante una entrevista en À Punt, en la que, además, dio a conocer por qué decidió aventurarse en el periodismo y en la interpretación, dos mundos con una gran exposición pública y mediática.

"De pequeña crecí sin referentes, pero soy muy cabezota y muy soñadora", asegura. Desde que comenzó su carrera profesional, su meta siempre ha sido convertirse "en un referente para las nuevas generaciones".

Sin embargo, es consciente de que su condición complica mucho alcanzar ese objetivo. "Condiciona mucho tener un físico que es considerado no normativo, pero la exposición pública ayuda a que la sociedad lo normalice", explica Patty.

En la actualidad, no todas las personas conocen qué es el albinismo, algo que es necesario para Patty. "Mucha gente cree que es una enfermedad, pero no lo es, es una condición genética", detalla la actriz.

Según el diagnóstico clínico, el albinismo atiende a una falta de producción de melanina, una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos.

En concreto, la forma más grave de albinismo se denomina albinismo oculocutáneo. Las personas con este tipo de albinismo tienen cabello, piel e iris de color blanco o rosado, pero también problemas en la visión.

Es el caso de Patty, que cuenta con apenas un 17% de visión como consecuencia del albinismo. Una condición que no le ha impedido ser ya un referente del mundo audiovisual nacional.

La vida de Patty

"Enfocar la vida con discapacidad es complicado, pero es cuestión de actitud", sostiene la actriz y periodista. Así vive Patty su vida, una mentalidad que le ha llevado a progresar profesionalmente y a superar limitaciones a nivel personal.

De hecho, su condición y la "grave discapacidad visual" que posee provocan en ocasiones situaciones complicadas, pero también algo anecdóticas, como ella misma relata.

"Me han pasado situaciones cotidianas como ir a abrir la puerta del coche de un amigo y darme cuenta de que no era ese coche o mandar un emoticono que no quería", cuenta Patty.

Reconoce la importancia de su entorno y su comprensión con su condición, ya que siempre tratan de ayudarla ante la gran variedad de estímulos y de personas que le rodean.

Pero, por encima de todo, Patty pone en valor la actitud para afrontar las dificultades. "Con humor y con una sonrisa todo se lleva mejor, enfocar la vida con discapacidad es complicado, pero es cuestión de actitud", asegura.

"Lo pasé muy mal en el colegio con el bullying", recuerda. Dificultades que también vivió durante sus inicios en la industria audiovisual y que continúa viviendo a día de hoy. "En esos días lloras mucho y te preguntas 'por qué', pero yo sigo luchando por mis sueños", sentencia.