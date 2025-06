Vecinos de la zona cero de la dana reciben a gritos y con una bolsa de heces al ministro Torres: "No hacéis nada"

Una decena de personas han recibido este miércoles en Catarroja, municipio afectado por la dana, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, entre gritos para exigirles que arreglen los problemas que arrastran desde entonces.

Entre el grupo de vecinos de esta localidad arrasada el pasado 29 de octubre, una mujer se ha acercado a Torres y Bernabé con una bolsa llena de aguas fecales. "Vivo en una casa con un niño de dos años donde cada vez que llueve sale la mierda", ha reprochado.

"Hace siete meses que dicen que están trabajando, pero no hacen nada. Y no me voy a callar. Estoy nerviosa. Estoy cansada. No podemos aguantar ya más, que hagan obras", ha espetado la vecina visiblemente afectada.

En este sentido, conviene apuntar que algunas calles de la localidad siguen sin red de alcantarillado siete meses después y funcionan con acequias, por lo que cuando llueve, si estas rebosan, desbordan aguas fecales.

No obstante, y según fuentes municipales, los problemas de alcantarillado del municipio no surgen a raíz de la dana, pero las inundaciones sí hicieron que la situación de este pueblo se agravase.

En la protesta los ciudadanos han querido expresar su malestar por la ausencia que tienen de servicios básicos y los problemas que les genera el estado del alcantarillado desde la riada.

También por el hecho de que muchos ascensores continúen sin funcionar más de medio año después de las inundaciones.

Ante la tensión del momento, la delegada del Gobierno se ha acercado a la vecina, que le ha explicado los problemas que vive en su domicilio. Las autoridades municipales han explicado que llevan meses trabajando en ello, en intentar resolver los problemas de saneamiento que tiene la ciudad.

Torres y Bernabé han acudido a Catarroja acompañados del secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y el comisionado para la Reconstrucción, José María Ángel.

En la protesta, varios vecinos han exigido también la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y se han escuchado gritos de "Mazón, dimisión". "No estáis solos", les han contestado antes de entrar al ayuntamiento de la localidad.