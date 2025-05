Carlos Mazón, sobre su futuro político: "Yo voy a continuar para cumplir mi compromiso de la reconstrucción"

Carlos Mazón ha respondido este miércoles a preguntas sobre su continuidad en el cargo. "Yo voy a continuar para cumplir mi compromiso, que no es otro que 24 horas al día estar pendiente de la reconstrucción, de la Comunitat Valenciana y del compromiso que hemos asumido", ha dicho.

El presidente de la Generalitat ha contestado así a los medios tras participar en la apertura de un foro empresarial organizado por el Círculo de Directivos de Alicante.

Unas palabras que llegan en mitad de las intenciones de Alberto Núñez Feijóo de tomar una decisión sobre el futuro del dirigente valenciano después del congreso nacional del PP, como ha publicado EL ESPAÑOL.

El jefe del Gobierno autonómico ha querido dejar claro, de esta manera, que no se plantea dimitir pese a los rumores sobre escenarios posibles de su salida.

"Las reflexiones sobre mi persona son la última prioridad. Lo dije desde el principio. Esto no va de Carlos Mazón. Esto no va de cálculos políticos. En eso están los demás. Yo estoy en mi compromiso. Y en ese compromiso, mi figura personal, que yo comprendo que a algunos les guste calibrar sobre eso, no tiene ninguna importancia, y mucho menos para mí", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado que con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se cierre la etapa de Mazón al frente del Ejecutivo autonómico.

"Para nada. Con la aprobación de los presupuestos hay un presidente que cumple con sus obligaciones, que es aprobar los presupuestos".

Mientras, ha afeado, "aquellos que cuestionan tanto al presidente son incapaces de cumplir con sus obligaciones en las administraciones donde están, especialmente el PSOE" en el Gobierno.

Acabará la legislatura

"No hace poco oímos declaraciones de Felipe González, un presidente socialista de muchos años, que dimitió por el mero hecho de no haber sido aprobados los presupuestos. El presidente que tenemos hoy en España ni siquiera se atreve a presentarlos", ha destacado.

En este sentido, ha comentado que "lo que sí que sería lógico, si volviese el raciocinio a la política, es que el presidente de España dimitiese".

Cuestionado sobre si hay presidente "para rato", el portavoz parlamentario del PPCV ha considerado que, a diferencia de Sánchez, Mazón "sí que presenta unos presupuestos para que se aprueben".

"Veo mucho más inestable al presidente del Gobierno de España que al presidente de la Generalitat", ha señalado. Y preguntado por si el jefe del Consell acabará la legislatura al frente de la Generalitat, ha respondido: "Yo creo que sí".