PP y Vox piden saber cuántas asociaciones de víctimas de la dana hay para que participen en la comisión de investigación

La mesa de la comisión de investigación de la dana en Les Corts ha tramitado este lunes un escrito de PP y Vox para que puedan comparecer asociaciones de víctimas y damnificados, así como afectados a nivel individual.

Para ello, la comisión ha pedido a la Conselleria de Justicia, como responsable del registro de asociaciones, que informe del número de entidades de víctimas constituidas legalmente, con independencia de que otras que estén en trámite puedan comparecer si quieren en esta comisión.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la comisión de investigación, Vicente Betoret (PP), tras la reunión de la mesa de este órgano, presidida por Vox.

Inicialmente, el plan de trabajo aprobado por PP y Vox no preveía la participación de estas asociaciones, pero finalmente han registrado un escrito para que puedan comparecer tanto organizaciones de víctimas como damnificados y afectados a título particular.

La decisión llega días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reuniera en València con las tres principales asociaciones de víctimas: Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud.

Al día siguiente, el pasado viernes por la tarde, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se puso en contacto con estas tres asociaciones para mantener un futuro encuentro. Representantes de las entidades condicionaron esta reunión a poder participar en la comisión de investigación.

Según ha indicado la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), en declaraciones a los medios, la intención de su grupo y del PP es "de momento saber cuántas asociaciones hay" y "a partir de ahí, ordenar el calendario para la comisión".

Participación voluntaria

Una vez concretado el número, se les enviará una "invitación" para que puedan comparecer, con la intención de "no revictimizarlas" si no quieren hacerlo. "En cualquier caso, lo que tiene que quedar claro es que es una invitación y no un requerimiento para que participen voluntariamente", ha remarcado.

Preguntado por si esta decisión se debe a la llamada de Mazón a las asociaciones y la condición que pusieron ellas, ha señalado que es un acuerdo de la mesa de la comisión que "responde a la voluntad de que las víctimas y damnificados puedan participar".

Además, ha reiterado que el plan de trabajo aprobado por PP y Vox era "abierto, vivo" e iba a incorporar "comparecencias conforme fueran surgiendo", así como nueva documentación.

Respecto a por qué no se aceptó en principio la petición de los grupos de izquierda para que participaran las tres principales organizaciones de víctimas, ha asegurado que esta propuesta "hacía referencia a algunas asociaciones muy concretas" y "no a todas".

"Una comisión que pretende investigar tiene que intentar ser ecuánime y dar voz a todos, no a unos cuantos", ha sostenido, para defender que participen "todas las asociaciones que estén legítimamente constituidas y todas las personas que lo consideren porque son víctimas o damnificados".

El popular no ha querido adelantarse a qué asociaciones será la primera en comparecer ni cuándo será la primera sesión de la comisión, ya que tendrá que convocarse otra reunión previa para establecerlo. "Eso es adelantarnos dos capítulos", ha dicho a preguntas de los periodistas.

"Presión a Mazón"

Por parte de la oposición, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha relacionado la decisión con "la presión de las propias víctimas" hacia Mazón, a quien ha acusado de querer vetar la participación de las asociaciones en la comisión.

"Si el Partido Popular hubiera querido desde el primer momento que comparecieran, no tendríamos que haber caminado tanto", ha constatado.

El socialista ha defendido que las víctimas tienen derecho a expresar "todo lo que han vivido" y "sobre todo, qué quieren de los políticos y de los representantes valencianos"; así como a sentirse "acogidas" por Les Corts. Así, ha exigido que no se dilate más la comisión.

"Esto no puede esperar más", ha recalcado, y ha advertido que "sería indigno" que las víctimas comparecieran antes en la comisión de investigación del Congreso que en la de Les Corts.

Representantes de las asociaciones de víctimas de la dana en Bruselas. EE

Sobre la llamada de Mazón a las asociaciones, Muñoz también la ha relacionado con la "presión" ejercida por las víctimas y ha reiterado que el jefe del Consell está en una "situación insostenible" porque "va arrastrado por las circunstancias".

Pleno de Presupuestos

Como portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro ha criticado la "jugarretas" de PP y Vox al no permitir inicialmente la participación de las asociaciones en la comisión, algo que ve "inhumano e indigno", y ahora abrirla a entidades de damnificados y no a las tres principales organizaciones de víctimas.

Además, ha denunciado que están "dilatando al máximo" este órgano y ha augurado que "manipularán las comparecencias" para que los que intervengan lo hagan "con un relato hecho". "Ya lo hemos vivido en estas Corts", ha lamentado en alusión a la comisión sobre el accidente de Metrovalencia.

Pero la realidad, ha subrayado, es que "Mazón se está yendo de rositas y todavía siete meses después ni ha recibido a las víctimas ni sabemos dónde estaba" en la tarde de la dana.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha anunciado que su grupo ha registrado un escrito para que el pleno de Les Corts de este jueves se retrase al viernes, con la intención de "ser sensibles" con la manifestación convocada por los siete meses desde la dana.

Se da la circunstancia de que ese día está prevista la celebración del pleno para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2025, por lo que los nacionalistas piden que se retrase la sesión un día y que las cuentas se validen el 30 de mayo.