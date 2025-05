El rector de la UPV, sobre el plan de financiación del sistema universitario público: "Hay un amplio consenso"

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, muestra "cierto optimismo" sobre la posibilidad de que en los próximos meses el sistema universitario público de la Comunitat Valenciana cuente con un modelo de financiación estable y basado en criterios objetivos.

Preguntado por si a la Politècnica le satisface dicho modelo, ha contestado: "No es lo que yo querría, pero creo que hemos conseguido un consenso amplio y eso es lo importante".

En una entrevista concedida a Europa Press, Capilla ha recordado que hace años hubo "una polémica" sobre la cuestión de la financiación.

"Yo quiero dejar claro que en aquel momento la Generalitat, con el gobierno del Botànic, había puesto sobre la mesa un modelo de financiación y la Politécnica dijo que le gustaba. Es decir, no fue la Politécnica la que rechazó el modelo", ha afirmado.

El máximo responsable de la UPV ha sostenido que esta universidad "quiere un modelo con parámetros, que mire objetivos, que mire resultados".

"Lo que pasa es que yo me encontré en una situación en la que los demás no querían el modelo, lo que querían era una distribución que no estaba basada en criterios objetivos".

"En este momento, y aquí hay un trabajo de muchos meses, parece que, sin llegar al tipo de modelo que había sobre la mesa, sí que hay un plan que está basado en una distribución con unos criterios objetivos", ha valorado.

Retorno "claro"

Capilla ha mostrado cierto optimismo y también agradecimiento con el gobierno actual y con los anteriores, porque "en la situación de infrafinanciación que está la Comunitat Valenciana se hace un esfuerzo importante con el sistema universitario, un esfuerzo que tiene un retorno claro para la Comunitat Valenciana".

"De eso no cabe duda. Se forman grandes profesionales y grandes profesionales que luego, además, muchos de ellos se convierten en empresarios que aportan a la riqueza y al crecimiento de la Comunitat", ha enfatizado.

El diseño está "muy avanzado" y el rector confía en que en los próximos meses haya algo que dé por lo menos "una mínima estabilidad en los próximos años".

Recientemente, la Generalitat ha hecho público que espera que el acuerdo sobre el plan plurianual de financiación de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana esté listo después del verano.

Esta misma semana, en una entrevista en À Punt recogida por Europa Press, la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, lo avanzó al ser interrogada por los plazos para aplicar ese pacto y sobre la previsión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, de que se pueda firmar ya este año. "Para después de verano podamos llegar a ese acuerdo", dijo.