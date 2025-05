Mompó sostiene que no se habló del ES-Alert hasta las 19 horas: "Antes no se nos transmitió esa urgencia"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha asegurado que el día de la dana no se habló del ES-Alert que se envió a la población de la provincia antes de las 19:00 horas, una alerta que finalmente se envió a las 20:11 horas.

Según explica, previamente "no se pensaba que podía pasar lo que luego sucedió" y toda la preocupación estaba centrada en la posible rotura del pantano de Forata y no en el barranco del Poyo. "No se habló nunca del ES-Alert antes de que se hablase de la posible rotura del pantano de Forata", ha recalcado.

"Todos tenemos muy claro en la cabeza que eso sucedió a las siete de la tarde porque, como he dicho un millón de veces, dijeron que en dos horas, a las nueve de la noche, el pantano de Forata iba a colapsar", afirma.

Mompó asegura que "no se nos transmitió esa urgencia o ese nerviosismo". "Nunca antes de ese momento pasó nada; ni la gente se alertó, ni hablamos de salir, ni hablamos prácticamente de nada. Lo que sí que tengo muy claro que fue siempre a partir de las siete de la tarde", recalca.

Así lo ha manifestado antes de intervenir en una jornada formativa sobre el papel de los ayuntamientos ante acontecimientos catastróficos y emergencias, preguntado por la declaración ante la jueza de la dana del técnico que validó el ES-Alert el día de la dana.

Este testigo desveló que a las 18.36 horas de esa jornada ya se habló del envío de la alerta a la población --"se nos dijo que estuviéramos atentos"--, que finalmente se mandó a las 20.11 horas.

Mompó, que estaba en esas horas en el Cecopi, ha indicado que ya ha hablado "infinidad de veces" sobre el envío del ES-Alert --admitió que "metió prisa", pero negó que esperaran a la llegada del president Carlos Mazón--, pero ha pedido "respeto a la jueza y al proceso", en el que él todavía no ha declarado como testigo.

Cuestionado por si puede concretar a qué hora se empezó a hablar del ES-Alert, ha insistido en que "antes de que el presidente de la Confederación" Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "dijese que Forata iba a colapsar, ni se habló de esa alerta, ni se habló de nada". "De hecho, como hemos dicho siempre, a las siete de la tarde ni siquiera se pensaba lo que iba a pasar después", ha subrayado.

Al respecto, ha reiterado que "lo más grave pasó en la Horta Sud" y "no tiene nada que ver con Forata": "Hasta que se envió esa alerta (el Cecopi) se estaba centrando única y exclusivamente en Forata, no se estaba hablando ni del barranco del Poyo, que es lo más grave por población, por territorio y por amplitud de la catástrofe".

Ganas de declarar

Respecto a cómo afronta su declaración ante la jueza de la dana tras aplazarse en dos ocasiones, la última por el apagón eléctrico en España, Mompó ha explicado que todavía no ha sido citado, aunque espera que "a la tercera sea la vencida".

El presidente de la Diputación ha mostrado ganas de declarar y colaborar con la justicia para que "esto se aclare" y poder "seguir adelante" con la reconstrucción.

"A la gente lo que le interesa es que recuperemos los pueblos, que los servicios se devuelvan. Como he dicho siempre, la Diputació estará al lado de cada municipio hasta el último día, hasta que devolvamos la normalidad, que nunca será ya como era antes", ha reiterado.