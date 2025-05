La Fiscalía propone que un juzgado investigue la filtración de una comunicación entre la Aemet y el 112 el día de la dana

La Fiscalía de Valencia propondrá que un juzgado investigue la filtración de la comunicación entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 de la Generalitat el día de la dana, el pasado 29 de octubre.

La filtración hace referencia a un audio de la llamada que Aemet hizo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat al mediodía del 29 de octubre, en la que informaba de que se mantenía para esa jornada el aviso rojo por la dana y avisaba de que la tarde sería más complicada en el interior norte de Valencia.



La Aemet presentó una denuncia ante la Fiscalía de Valencia por la citada filtración del audio y el fiscal encargado por reparto concluyó que debían incoarse diligencias de investigación.

Ahora, lo propondrá a la jefatura y esta probablemente dará su visto bueno, como es habitual en estos casos, y enviará el asunto al juzgado que corresponda, según ha informado la propia Fiscalía provincial.

La llamada en cuestión filtrada a los medios tiene una duración de cuatro minutos y se dio a conocer el pasado 13 de febrero, después de que el día anterior se filtrara una versión recortada, en la que se escuchaba a la técnico de Aemet decir que no iban a "marear con más avisos", que se había confirmado lo de la mañana y que las precipitaciones máximas "irían hacia el norte y hacia el interior".



En el audio se escucha cómo una trabajadora de Aemet informa a otra de Emergencias de todo lo anterior, aunque añade que las precipitaciones máximas irán yendo hacia el norte y, sobre todo, hacia el interior, "con una tarde más complicada en el interior norte de Valencia".



"Tenemos los rojos abiertos y bueno, estamos en vigilancia. A nivel de aviso en sitio no se puede subir más, pero bueno, sí que podemos ir avisando de si se dirige hacia algunas zonas, alguna célula o algo así", señala la trabajadora de Aemet.



Esta técnico señala que la dana puede afectar también al interior sur de Castellón, sobre todo a la parte más pegada a Gúdar (Teruel) y a la sierra, y que por la ciudad de València parece que no va a pasar, a lo que la persona del 112 responde: "Entonces nosotros tenemos que centrar el foco en el interior norte de Valencia".



La trabajadora de Emergencias pregunta por una "ventana aproximada" de horas en las que pueda ocurrir "lo peor del temporal", a lo que desde Aemet se le responde que "parece que a las tres de la tarde empezará lo peor hasta las seis de la tarde" y que se extenderá desde "lo más pegado al interior de la parte litoral e irá hacia el interior", en sentido "hacia el Rincón de Ademuz".



"Parece que la parte ya del litoral sur ya se ha calmado y a ver qué tal va evolucionando la tarde", indica la técnico de Aemet.



Desde Emergencias, se señala que tienen ahora "un paroncillo de un par de horas" y se dice que ahora les queda a ellos "las consecuencias de las lluvias con todos los caudales", y ambas interlocutoras quedan en estar en contacto.