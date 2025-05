Valencia anuncia la firma de la remodelación de la plaza del Ayuntamiento: se hará por fases y se simplificará "al máximo"

La remodelación de la plaza del Ayuntamiento de Valencia se hará por fases, se simplificará "al máximo" y deberá ajustarse al presupuesto. El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha anunciado que este viernes la Junta de Gobierno Municipal aprobará el contrato a firmar con el equipo de arquitectos ganador del concurso de ideas.

Ya lo avanzó en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. "La reforma de la Plaza del Ayuntamiento proyectada supondría una inversión de más de 18 millones de euros, y no los 8 que dijo en un principio el anterior gobierno. Ante eso, hay que pensar en el proyecto", aseguró.

"Después de la dana, una inversión de 20 millones de euros es una inversión importante a la que hay que dar muchas pensadas. Hemos hablado con el equipo ganador para intentar hacer un proyecto por fases", confirmó la primera edil a este diario.

El anuncio de Giner este lunes coincide con la celebración del quinto aniversario de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento por el anterior gobierno presidido por Joan Ribó.

"Una vez sea aprobado el contrato por la Junta de Gobierno, se firmará con el equipo de arquitectos para que pueda comenzar a redactarse el proyecto definitivo", ha explicado el concejal, quien ha añadido que "la remodelación se realizará por fases".

"Desde el primer -ha asegurado- se ha estado trabajando con el equipo ganador de arquitectos". Después, ha destacado que la primera medida que se tomó fue acercar el transporte público al centro de la ciudad para conectar todos los barrios con el centro urbano.

Y ha afirmado que "el anterior Gobierno municipal sacó del centro las líneas de autobuses que llegaban a la misma plaza del Ayuntamiento, lo que obligaba a los usuarios a realizar transbordos".

El concejal ha señalado, además, que desde el inicio del mandato la alcaldesa se rodeó de arquitectos "del primer nivel de reconocido prestigio formando un consejo asesor de urbanismo donde se analizó este proyecto y otros existentes".

Al respecto, Juan Giner ha indicado que se ha trasladado al equipo redactor la necesidad de simplificar "al máximo" el proyecto, de ajustarlo al presupuesto y que se redacte con la previsión de poder ejecutarlo por fases.

"Este viernes llevaremos el acuerdo a la Junta de Gobierno, y cuando se tenga el primer borrador lo daremos a conocer a los ciudadanos, como se va hacer esta misma semana con la plaza de San Agustín", ha concluido Giner.

Peatonalización

Compromís, en el momento en el que se cumplen cinco años de la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento por el anterior gobierno presidido por Joan Ribó, ha anunciado que "reactivará" la "recuperación" del espacio público si ganan las elecciones en 2027 "tras la legislatura de parón del bipartito PP-Vox".

Así lo ha manifestado la portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, este lunes. "Entonces, la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento se convirtió en un símbolo de una ciudad y un gobierno que se reivindicaba y celebraba a sí mismo recuperando el espacio para las personas", ha afirmado.

Después, ha lamentado que "aunque la ciudadanía la siga celebrando disfrutándola a diario como entonces la preparamos", a día de hoy sea "símbolo de la parálisis y falta de gestión del gobierno de Catalá, PP y Vox, que paralizaron una reurbanización que ya estaría realizándose".

Para el edil Giuseppe Grezzi, de cuyo departamento dependía el proyecto, "hemos pasado de un gobierno con el que todo era posible a uno que no ve posible hacer nada bueno".

A su juicio, "no es una opinión, es un hecho: Catalá ha paralizado la Plaza del Ayuntamiento; es incapaz de renaturalizar Pérez Galdós y Giorgeta y va a gastar el doble de dinero para simplemente actualizar ligeramente las aceras y mantener el tráfico y el túnel; y donde Compromís ideamos y diseñamos el parque García Lorca, Catalá no puede hacer algo que no incluya asfalto y no menos de dos carriles por sentido".