Nueve personas atendidas por un incendio, ya extinguido, en una vivienda en la calle Artes Gráficas de Valencia

Nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo tras el incendio declarado esta tarde en una vivienda de un edificio ubicado en la calle Artes Gráficas de València, que ya está extinguido. Todas ellas han sido trasladadas a varios centros hospitalarios. Una de las personas ha sido asistida por quemaduras leves y otra por una crisis de ansiedad.

El teléfono de Emergencias de la Generalitat ha recibido hasta 49 llamadas por el incidente y se han movilizado al lugar 9 dotaciones de bomberos de la ciudad, una patrulla de la Policía de la Generalitat, 4 ambulancias Samu, 2 del Servicio Vital Básico (SVB), 1 TNA y el USC València.



El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha indicado que los equipos médicos han asistido a nueve personas por inhalación de humo, a una de ellas también por quemaduras leves en la parte inferior del cuerpo.





De los nueve heridos, cuatro de ellos miembros de una misma familia, han sido trasladados al hospital La Fe, tres al hospital Clínico y otros dos al Arnau de Vilanova, ha informado EFE.



Según ha detallado a los periodistas el portavoz municipal y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, que se ha trasladado al lugar, el fuego se ha producido en la cuarta planta, en la puerta 7, y el foco estaba en el salón por causas que se investigan.



El edificio ha sido desalojado salvo una mujer de avanzada edad que se encontraba en la segunda planta, ya que "los bomberos han estimado que era mucho más seguro que permaneciese en la vivienda en contacto con ellos" porque no había humo en la zona, ha detallado Caballero.

El concejal Juan Carlos Caballero y el conseller Juan Carlos Valderrama. EFE / Ana Escobar

No hay víctimas

El oficial de bomberos de València, Víctor López, ha informado que cuando han llegado al edificio el fuego estaba "completamente desarrollado" y el piso donde se ha originado "destruido".



"Nuestra tarea ha sido ventilar la caja de la escalera, generar una zona segura y extinguir y rastrear la vivienda número 7 para asegurarnos de que no había nadie dentro", ha explicado.



López ha indicado que los bomberos han procedido a continuación a inspeccionar la parte superior del edificio y la inferior, y a pesar de que el incendio ha sido "bastante potente" no se han tenido que lamentar víctimas.



El incendio se ha dado por extinguido y los bomberos trabajan en comprobar que no quedan "puntos calientes" y confían que en las próximas horas las familias desalojadas puedan regresar a sus viviendas.



Al lugar se han desplazado también el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y el de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.