El gobierno de Torrent se queda en minoría tras la salida del edil tránsfuga de Vox y el partido pide a la alcaldesa que lo cese

El gobierno de PP y Vox en Torrent, en el aire. El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) y primer teniente de alcalde, Guillermo Alonso, ha formalizado este lunes en el pleno del Consistorio su paso al grupo de no adscritos, tras abandonar la formación de Santiago Abascal.

Tras su salida, deja en minoría el gobierno municipal presidido por la 'popular' Amparo Folgado. PP y Vox sumaban hasta entonces 13 votos, frente a los 12 de los grupos de izquierda.

En el pleno de este lunes, en el que se ha dado cuenta del paso de Alonso al grupo de no adscritos, el también concejal de Educación, Familia, Deportes, Fiestas y Sanidad ha expuesto que hoy ratifica "una decisión que es tan importante en lo personal como en lo político" y que supone "dejar atrás" su pertenencia al grupo municipal de Vox.

Alonso ha asegurado que su decisión es "irrevocable" y "no es fruto de un pulso ni de una negociación". "Mis principios no son moneda de cambio y, tras meses solicitando ayuda, hoy doy este paso con plena convicción y sin vuelta atrás", ha recordado.

Dicho esto, ha asegurado que lo hace "con respeto, serenidad y la conciencia tranquila" y "no por impulso, sino por convicción".

"Quiero que esta decisión se entienda no como un final, sino como un compromiso renovado. Un compromiso con Torrent, con todos los vecinos y con los valores que me trajeron aquí. Servicios, lealtad, transparencia e integridad", ha añadido.

Intereses partidistas

El hasta ahora portavoz de Vox en el consistorio ha señalado que su voluntad hoy no es enfrentarse "a nadie", pero sí "recordar que estamos aquí para servir, no para servirnos". Asegura que abandona la formación tras haber "vivido en primera persona cómo los intereses partidistas terminan pesando más que las necesidades reales de nuestros vecinos".

Por eso mismo, ha puesto sus competencias como concejal de Deportes y Educación y su cargo como primer teniente de alcalde a "disposición completa" de la alcaldesa de la localidad, Amparo Folgado, del Partido Popular.

"No he venido aquí a agarrarme a ningún sillón, he venido a servir. Y si lo que mejor conviene a los intereses de Torrent es que yo dé un paso atrás y pase a desempeñar otro rol político, lo asumiré con serenidad y con humildad, pero también con el compromiso inquebrantable de seguir trabajando por esta ciudad", ha subrayado.

Alonso ya advirtió la pasada semana que ratificaría su salida del ejecutivo municipal si no se "reconducía" la relación con los 'populares' y "si las negociaciones no resultan exitosas".

Así lo explicó en un comunicado después de que el pasado 23 de abril presentara un escrito en el Ayuntamiento en el que comunicaba su intención de cambiar su condición de primer teniente de alcalde a concejal no adscrito.

A raíz de su anuncio, Alonso mantuvo varias reuniones con la dirección estatal de Vox para exponer las causas de su decisión y trasladar "la difícil situación que actualmente atraviesan muchos vecinos en la localidad".

"Cese inmediato"

Ante el anuncio, el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrent ha demandado a la alcaldesa Folgado su cese "inmediato" del equipo de gobierno y la retirada de todas las competencias delegadas que aún ostenta.

Desde la formación consideran que esta ruptura "no responde a un conflicto ideológico ni a diferencias políticas reales, sino a una estrategia basada en el cálculo personal y la ambición individual", han indicado en un comunicado.

"Alonso del Real fue elegido bajo las siglas de Vox, con un programa y un compromiso colectivo que ahora ha abandonado. Si ya no representa ese proyecto, lo coherente es que devuelva el acta y no prolongue una situación que solo genera confusión y desgaste institucional", han afirmado desde el grupo municipal.

A su parecer, este "giro político" es "improvisado y oportunista" y apuntan a "una estrategia premeditada para instalar el caos y generar presión interna en el gobierno local".

Por ello, Vox ha exigido al hasta ahora portavoz "que sea ejemplo de la transparencia que él mismo proclama". "El propio Alonso del Real defendía en octubre de 2024 la necesidad de auditorías internas para garantizar la transparencia en la gestión municipal", han manifestado.

Amparo Folgado

Por su parte, Amparo Folgado, ha reafirmado su "compromiso" con un gobierno municipal "estable, eficiente y leal al mandato ciudadano" y "con el firme objetivo de garantizar la estabilidad institucional".

"Este acuerdo (referido al de PP y Vox en el municipio), suscrito con el aval expreso de las direcciones de ambos partidos, ha sido el pilar sobre el que se ha asentado un gobierno cohesionado y productivo. Un pacto vigente, firme y legítimo", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que "todo lo que se firma está para cumplirse" y ha recalcado que el pacto "sigue plenamente vigente, desde la primera letra hasta la última". "Seríamos irresponsables y desleales si traicionáramos este acuerdo, no solo con nuestros socios, sino sobre todo con los ciudadanos", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que "se intente enturbiar el esfuerzo colectivo" y ha denunciado que "este tipo de actos solo contribuyen a dañar la imagen y el desarrollo de la ciudad." "El mensaje que los ciudadanos enviaron fue claro: querían un gobierno serio, responsable y centrado en resolver sus problemas. Y eso es exactamente lo que seguimos ofreciendo", ha afirmado.