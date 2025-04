Argüeso dice a la jueza de la dana que "es posible" que nadie del Cecopi "abriese" el correo de la CHJ sobre el caudal del Poyo

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso declaró el pasado 11 de abril ante la jueza de la dana en la misma jornada que lo hizo la exconsellera Salomé Pradas.

El que fuera número dos de este departamento destacó lo que, a su juicio, ocurrió en el Cecopi el pasado 29 de octubre, día de la tragedia.

En la transcripción de su interrogatorio hace hincapié en el correo que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió a las 18.43 alertando sobre la brutal crecida del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento ocasionó la mayoría de las 228 muertes.

Argüeso señaló que "es posible" que nadie del Cecopi abriese ese mail. Según detalló, ningún miembro de este órgano informó de esa comunicación. "El presidente de la CHJ (Miguel Polo) debería saber adónde y quién lo mandó. Desde la CHJ no informaron, estaba allí el señor Polo y no informaron. El señor Polo era el representante de la CHJ y no informó de la situación. Creo que el señor Polo no sabía del correo", valoró.

El citado mail, remarcó, "también fue remitido a la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé) y ella tampoco lo comunicó". El propio Argüeso, según comentó, se enteró "por la gente que le pasaba llamadas de lo que estaba pasando".

Tampoco dijo nada del correo, incidió, el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez. "No por mala fe, sino porque a lo mejor ni lo leyó".

Argüeso explicó a la jueza que la CHJ comunicó bajadas de caudal y que la última comunicación antes de la de las 18.43 fue la de las 16.13 con la tendencia de descenso. El correo avisando de la crecida, apuntó, se envía a la sala del 112.

De ahí, prosiguió, se tendría que haber enviado a la sala de Emergencias y de ahí al director del Centro de Coordinación de Emergencias, Jorge Suárez, que debería haberlo remitido al Cecopi. Ese correo, puede asegurar, "no llegó al Cecopi".

El exsecretario autonómico aprovechó su interrogatorio para dejar claro que fue "petición" suya que lo destituyeran de su cargo tras la dana. Sin embargo, no dimitió porque se sintiera "responsable" sino porque entró "con un equipo que ya no estaba" y sentía "que el proyecto político ya no se iba a seguir haciendo".

Igualmente, salvó al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de cualquier responsabilidad. Éste, destacó, "no es miembro del Cecopi, no fue convocado y su ausencia no supuso ningún retraso": "Cuando llegó no se retrasó la toma de decisiones ni unos minutos".