La Generalitat traslada que Mazón estuvo informado de la emergencia el 29-O pero niega que decidiera sobre la alerta

El cruce de llamadas entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la exconsellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha resurgido esta semana por el contenido de las conversaciones en la tarde de la dana.

El foco ha vuelto a ellas después de que Pradas haya aportado a la jueza su listado de llamadas en la tarde de la dana.

El citado registro ha revelado que existió una llamada entre la exconsellera y Mazón a las 20.10 horas, un minuto antes del envío de la alerta masiva a la población.

La Generalitat ha desvinculado el contenido de esa conversación al envío del ES-Alert porque habría sido imposible técnicamente y porque ya estaba lanzado.

Pero pese a ello han resurgido las declaraciones que realizó Mompó en el programa de Salvados, en La Sexta, donde afirmó que "poco antes de las 19:00 horas" tanto él como Pradas mantuvieron conversaciones sobre el contenido de la alerta.

Mompó no hacía referencia a la llamada de las 20.10, sino a otras previas. En todo caso, el presidente de la Diputación ha matizado sus palabras, descargando de capacidad operativa a Mazón en cuanto al envío del ES-Alert.

A través de su cuenta de X (antiguo Twitter), Mompó ha explicado que las declaraciones formuladas en el programa de Salvados "no implican que Mazón tuviera capacidad operativa o participativa en las decisiones sobre el envío del ES-Alert".

Además, ha resaltado que "tanto el director de la emergencia, José Miguel Basset, como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, lo han reconocido de esa manera".

Al igual que Mompó asegura que el jefe del Consell no tenía responsabilidad operativa, la Generalitat Valenciana, por su parte, también niega que Mazón tuviera poder de decisión en el envío del ES-Alert.

En este sentido, desde la Administración valenciana sostienen que el presidente no forma parte del Cecopi, pero fue informado por la consellera y por otros altos cargos de la evolución de la situación de emergencia esa tarde, en relación principalmente con el riesgo de rotura de la presa de Forata.

En esa misma aclaración a las conversaciones del presidente de la Diputación, Mompó sostiene que habló con Mazón "alrededor de las 17:45 y las 18:30 horas" del 29 de octubre; lo que coincide con el registro de llamadas que dio a conocer Mazón en Madrid en un desayuno informativo.

Unas conversaciones que Mompó menciona en la entrevista concedida a Salvados, sobre la cual, fuentes el PP admiten que fue un error concederla en ese momento.

Las llamadas de Mazón

Por su parte, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que el pasado 29 de octubre, día de la dana, habló por teléfono con la exconsellera de Interior Salomé Pradas durante "todo el día"

"Estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar. Fue así en cualquier caso", ha aseverado.

Durante su visita a las obras de reparación de una depuradora en Algemesí, el president ha afirmado que entre las 18.30 y las 19.43, pudo "hablar y responder y atender llamadas de muchas otras personas".

"Se ha demostrado perfectamente que no solo no estaba ilocalizado ni ilocalizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel a quien yo pude llamar", ha expuesto como crítica a las declaraciones de Pilar Bernabé y del PSPV.

Por último, en relación con las llamadas que tienen lugar entre Pradas y Mazón durante el 29 de octubre, el jefe del Consell ha sido preguntado por la primera de ellas tras la constitución del Cecopi, a las 17.37 horas.

Al respecto, ha indicado que "parece lógico que si el Cecopi empezó a las cinco de la tarde", empezaron a "tener algo de información a las cinco y media".