La vida de Sergio, vecino de Paiporta y padre de cinco hijos: "Me veo igual de abandonado que el día de la dana"

La vida de Sergio cambió por completo el 29 de octubre de 2024. De vivir "muy bien" a "no tener nada". Su actuación heroica durante la dana fue todo un ejemplo. Sin embargo, se siente desamparado casi seis meses después de la tragedia.

Este vecino de Paiporta perdió todo, prácticamente. Es padre de familia numerosa y actualmente vive en un piso con su mujer y sus cinco hijos en Torrent, cedido por una familia, a la que le agradece la ayuda.

"Me veo igual de abandonado que el día de la dana. Sin casa, sin coche", confiesa a EL ESPAÑOL. Indica que ha recibido las ayudas privadas, pero de las que otorgan las administraciones públicas, solo la ayuda por pérdida de vehículo que dio la Generalitat Valenciana.

Sergio es propietario de una agencia de turismo católico, que también se vio afectada por las inundaciones. La volvió a abrir en enero, aunque con ciertas dificultades, ya que la ayuda para autónomos le ha sido denegada. Tampoco ha recibido la del Consorcio de Compensación de Seguros, que depende del Estado.

Denuncia que es imposible que les den un techo "digno para vivir en condiciones". Las entidades bancarias le rechazan cualquier solicitud de hipoteca; las instituciones tampoco le prestan ayuda.

"Me ofrecían un piso de solo dos habitaciones, con las dificultades de espacio que eso nos supone. No acepté, porque no quiero tener que enfrentar otro cambio por falta de responsabilidad institucional", afirma.

Respecto a su casa en Paiporta, Sergio quiere volver a restaurarla, aunque de momento su familia y él tendrán que vivir como puedan en otro sitio hasta volver a una relativa normalidad.

De hecho, sus pequeños han sufrido la tragedia de cerca. "Una de mis hijas, la segunda más mayor, estuvo dos semanas sin hablar. El tercero se tapaba los ojos cada vez que veía algo relacionado con la riada", cuenta este padre.

Sergio Plaza fue uno de los testimonios que participó en el Congreso para Jóvenes de la Fundación Lo Que De verdad Importa en Valencia. Pudo contar su historia en la mesa redonda Voces que importan, que reunió esta semana a diferentes personas que se han convertido en "héroes anónimos".

'Voces que importan'

La Fundación Lo Que de Verdad Importa (LQDVI) regresó a Valencia el pasado martes 8 de abril para realizar un homenaje a los afectados por la dana.

El Congreso se centró en destacar la solidaridad, la empatía, la capacidad de superación y la esperanza que los jóvenes mostraron en su respuesta ante la catástrofe vivida el pasado 29 de octubre.

Sergio Plaza, vecino de Paiporta, en el Congreso para jóvenes de la Fundación LQDVI. EE

La entidad se vio obligada a cancelar, como consecuencia de las inundaciones, la 15ª edición del Congreso para Jóvenes. Entonces, envió un equipo de voluntarios que se desplazó a Sedaví y Catarroja para colaborar durante la fase inicial de los trabajos de limpieza y abastecimiento.

La directora general de la fundación, María Franco, señaló que han vuelto a Valencia "con la sensación de que nuestra visita tiene más intención y sentido que cualquiera de las anteriores".

"Valores como la solidaridad y la esperanza, así como el papel de los jóvenes en la sociedad actual, se han demostrado ahora más necesarios que nunca", afirmó.