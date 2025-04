Ens Uneix se aleja del PP en la Diputación de Valencia por la bajada del listón electoral y ya habla de ruptura

El pacto que mantienen el Partido Popular y Ens Uneix en la Diputación de Valencia y por el cual los populares ostentan la presidencia de la corporación con Vicente Mompó "está por primera vez en serio peligro".

Así de contundente fue este martes el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, junto a otros representantes de Unió Municipalista, una plataforma que agrupa a diferentes partidos independientes y municipalistas coordinada por el expresidente de la Diputación de Valencia.

El motivo es el veto del PP, vía enmienda en la ley de Acompañamiento, a aquellas Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) que toquen materias del Estatut d'Autonomia.

En la práctica, supone que pueda quedar desactivada la que precisamente presentaba este martes Unió Municipalista. En ella proponen un cambio de la Ley Electoral Valenciana para rebajar la barrera del 5% al 3% a la hora de obtener representación en el Parlamento autonómico.

Se trata del listón más alto actualmente de toda España. La intención es bajarlo dos puntos y que tuviera carácter provincial, no autonómico.

La fórmula elegida por los municipalistas se debe a que Ens Uneix no cuenta con representación en Les Corts y no podía plantear el cambio legal de otra manera, a través de una proposición de ley o mediante otro tipo de vía.

Sin embargo, con la enmienda del PP a Acompañamiento de los Presupuestos de 2025 la iniciativa no podría llegar siquiera a tramitarse. Fuera o no dirigida a Ens Uneix (el PP lo niega), ésta ha generado un importante malestar en la organización que lidera Jorge Rodríguez, tal y como reconoció este martes a los periodistas.

Más aún teniendo en cuenta que en Unió Municipalista daban por hecho que su iniciativa no iba a salir adelante. Por ello, sostienen en privado que no entienden la enmienda de los populares, que tildan de "innecesaria" y que ha servido simplemente para sembrar la "discordia" entre los socios.

Unió Municipalista. EE

El PP nunca ha sido partidario de rebajar el listón electoral -tampoco lo fue nunca el PSPV tras los intentos de Compromís en las pasadas legislaturas-. Además, los populares querían establecer ciertas limitaciones en la regulación de las ILPs.

Pero en Ens Uneix no ha agradado en absoluto esto último siendo conscientes de lo primero. Así que el PP se ha abierto ahora a solucionar el entuerto con Jorge Rodríguez. No para rebajar el listón, pero sí para que puedan presentar su ILP.

Si este será el primer desencuentro real de otros que vendrán lo dirá el tiempo. Lo cierto es que la entente entre PP y Ens Uneix no iba mal hasta hace poco. Ni siquiera el mal momento que atravesó el Partido Popular en la Comunitat tras la catástrofe de la dana en los días más inmediatos parecía haber desencadenado una separación.

Rodríguez optó por una postura de cierta indefinición tras la tragedia, pero no ha dejado caer al PP. A finales de enero impidió con la abstención de Ens Uneix que la Diputación de Valencia le pidiera la dimisión a Mazón.

Y él mismo ha evitado esta posición de ataque único al presidente de la Generalitat al ver más responsabilidades además de la suya, si bien ha apostado por un adelanto electoral.

Jorge Rodríguez en la toma de posesión de Mompó como presidente de la Diputación. Rober Solsona / EP

Sin embargo, el PSPV siempre ha tenido la esperanza de arrebatarle la Diputación al PP antes de que acabe la legislatura y entre los populares siempre han sido conocedores de los riesgos.

La realidad es que ahora los socialistas lo ven más probable y en las filas populares hay quien admite que ese escenario de ruptura puede darse más pronto que tarde. Sin plazos concretos y sin seguridades, pero algunas fuentes apuntan a que antes o después del verano no sería de extrañar.

Lo que parece claro por el momento es que Ens Uneix busca distanciarse y distinguirse del PP. Por una parte, marcar perfil propio de cara al electorado para no diluirse y, por otra, mostrarse como un partido con ADN progresista. No hay que olvidar que algunos de sus integrantes, y en particular su principal referente, Rodríguez, son ex del PSPV.

Así se vio cuando el pasado marzo la portavoz en la Diputación, Natàlia Enguix, salió a afirmar que desde la corporación harían frente al pacto del PP y Vox para los Presupuestos de la Generalitat y que lo contrarrestarían.

Y así se comprobó este mismo martes. "Ens Uneix lleva mucho tiempo advirtiendo al PP de que cada día estamos más incómodos con su postura", "estamos un paso más atrás en las relaciones con el PP" o "esta situación no va a quedar en nada" fueron algunas de las afirmaciones de Jorge Rodríguez.

Dentro de las filas populares ya hay quien ve todo esto como una estrategia de Ens Uneix para alejarse de ellos y preparar el escenario de una posible ruptura, aunque en todo caso confían en reconducirlo y en trabajar para evitarlo.

Llave de gobierno

Conviene recordar que el PP preside la Diputación gracias a que en su día la representante de Ens Uneix, Natàlia Enguix, se apoyó a sí misma como candidata a liderar la corporación. En aquel momento, tal y como prevé la ley, automáticamente pasó a gobiernar la lista más votada, la del Partido Popular.

El PP contaba con 13 representantes, Vox con 2; el PSPV con 12, y Compromís con 3. Enguix era la diputada que inclinaba la balanza y optó por respaldarse a sí misma en ambas votaciones, dejando un empate a 15.

Vicente Mompó en su toma de posesión. Rober Solsona / EP

En definitiva, eran la llave de gobierno y en su día decidieron entregársela a los populares. Algo que ahora podría cambiar, dado que el propio Rodríguez reconoció este martes que las relaciones con el PSPV se están "descongelando".

Y además parece que rápido. "Lógicamente, los socialistas saben leer las oportunidades y apuestan por ir reconstruyendo las relaciones -con Ens Uneix- y es cierto que eso nos sitúa en una descongelación vía microondas en lugar de por sol y calor", relató Rodríguez.

Por ello, el acercamiento entre socialistas y el partido de Rodríguez no es baladí, ya que también avanza que ante una posible moción de censura la Diputación podría cambiar de gestores si Ens Uneix así lo decidiera. Algo que provocaría que Mompó no acabara la legislatura como presidente de la institución.