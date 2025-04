La hija de dos fallecidos en la dana, ante la juez: "Hay muchos culpables; el que no hizo y el que no mandó ayuda"

Azucena Brisa Vidal, que perdió a sus padres en Picanya (Valencia) en la dana del 29 de octubre, ha demandado ante la juez encargada de la causa de la dana que paguen "todos los culpables" de la tragedia.

La declarante ha asegurado que "hay muchos culpables", tanto "el que no hizo como el que luego no mandó ayuda".

A la salida del juzgado, ha afirmado ante los periodistas que "los culpables tienen un nombre y un apellido, no tienen un grupo político", y ha reiterado que quiere que se haga justicia, "sean de donde sean".

En sus declaraciones, que ha recogido EFE, ha afirmado que ella reside muy cerca del barranco y que aquel día llamó a sus padres sobre las 18:30 horas porque salió a sacar al perro y ya vio cómo el agua bajaba muy fuerte.

"Yo enseguida pensé en ellos porque viven en una planta baja" y tenía que avisarlos de que "se estaba desbordando el barranco, que salieran de casa", ha recordado.

Ha indicado que su madre atendió esa llamada, que duró hasta las 18:57 horas y, aunque más tarde volvió a llamarlos, "ya no me volvieron a coger el teléfono" y no pudo localizarlos.

Azucena ha contado que cuando le llegó el mensaje de Es-Alert a las 20:11 horas ella ya no podía salir de su casa porque su calle "estaba llena de coches, de barro y de todo".

"Cuando bajó el agua me fui hasta su casa pero no estaban allí y los busqué, también fui a una residencia donde se habían llevado a los supervivientes. pero tampoco estaban allí", ha relatado.

Ha contado que al día siguiente volvió y entró en casa de sus padres, donde "estaba todo destrozado y seguimos buscándolos" sin éxito, y lo mismo al día siguiente, con las dificultades que había esos días para moverse por las zonas afectadas por las montañas de coches y barro.

Finalmente, sus padres, que tenían 71 y 76 años, fueron localizados días después a unos cuatro o cinco kilómetros de su casa.

Causa de la dana

En cuanto a la investigación judicial que se está llevando a cabo en lo referente a las inundaciones del pasado 29 de octubre en Valencia, la juez citó a declarar a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso.

Ambos acudirán a comparecer el próximo 11 de abril y serán interrogados por la magistrada y por los abogados de las partes. Los dos excargos podrán acogerse a su derecho a no declarar o responder a las preguntas.

De la misma manera, fijó el 14 de abril para tomar declaración como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.