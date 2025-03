El pueblo de Valencia donde vive Borja Gónzalez, concursante de 'Supervivientes': fue afectado por la dana

Borja González es concursante de Supervivientes 2025, conocido por su paso por La isla de las tentaciones 7. Acudió como pareja de Ana López y salieron juntos de la mano. Actualmente son pareja y tienen un hijo en común.

Este valenciano trabajó como nutricionista y entrenador personal antes de dar su salto a televisión, e incluso llegó a estar en el Ejército. Además, sus seguidores le reconocen por su gran parecido al exjugador del Real Madrid, Joselu.

"En las pruebas se me va a tener que salir el brazo para no ganar. Van a tener que sudar sangre para ganarme. Cuando paso hambre, me cambia el carácter. Físicamente voy preparado, pero mentalmente no tanto", confesó tras ser confirmado como nuevo concursante de este reality.

Un gesto emotivo que marcó el inicio de su concurso fue recordar a las víctimas y a los afectados por la pasada dana del 29 de octubre, con una bandera de la Comunitat Valenciana en la mano. Lo hizo antes de dar el salto desde el helicóptero, el que oficializa el comienzo de Supervivientes.

Precisamente, Borja es uno de los valencianos que ha sufrido en sus propias carnes la tragedia. A través de su canal de Mtmad relató "el infierno" que vivió en la dana. Su pueblo quedó completamente devastado.

El superviviente explicó que lo ocurrido era "mucho peor de lo que se estaba retratando en la televisión". El influencer podría haber perdido la vida después de bajar a rescatar su coche en el garaje, pero tuvo suerte.

"Cuando vimos que venía mucha agua, nos subimos a un muro. Subió más el agua, a mi altura, pero trepamos a una ventana y ya estábamos a salvo", confesó Borja González, todavía con el susto en el cuerpo.

Dos semanas después de las inundaciones en Valencia, Borja exhibió en su canallos destrozos que había en las inmediaciones de su vivienda. Totalmente roto, quiso hacer un recorrido por las calles colindantes a la zona donde reside, en Benetússer.

El concursante de Supervivientes se sinceró entonces sobre la magnitud de la catástrofe. "Está todo que da miedo. Parece que estamos en la guerra", explicó.

Benetússer

El municipio valenciano de Benetússer, donde reside Borja González con su pareja, se encuentra a tan solo 15 minutos en coche de la capital.

El origen de la localidad se remonta a la época musulmana, aunque su nombre proviene del árabe Beni Tuser. A lo largo de los siglos, ha experimentado una evolución urbana significativa. Pasó de ser un pueblo agrícola a un núcleo urbano con actividad industrial y comercial.

Entre su patrimonio destaca la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, construida en el siglo XVIII; y La Casa de la Estación, un edificio emblemático vinculado al desarrollo del ferrocarril.

En Benetússer residen aproximadamente 15.000 habitantes. Su economía tradicionalmente se basaba en la agricultura, pero a día de hoy predomina el sector servicios y la industria, gracias a su proximidad con Valencia.

Además, tiene una buena conexión con la red de carreteras principales, tanto comarcales, regionales, nacionales e internacionales. Precisamente, este fue uno de los problemas tras la riada: las carreteras colapsaron y los vecinos se vieron incomunicados.

Por otro lado, la gastronomía local de Benetússer es la mediterránea, rica en su variedad, sobre todo de arroces. Destaca la paella, el all i pebre, el tradicional arròs amb fesols i naps y el clásico arroz a banda.

Entre los dulces destaca la fabricación de turrones típicos de Navidad, así como el turrón de chocolate con almendras o avellanas, aunque el principal producto que se fabricaba en la población era el Turrón Viena, una galleta de barquillo rellena de praliné de turrón y bañada con chocolate.