El Consejo de Transparencia reclama a los partidos de Les Corts su renovación tras cuatro años en funciones

El presidente del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana, Ricardo García Macho, ha urgido este martes a los partidos a "ponerse de acuerdo" para llevar a cabo el proceso de renovación del órgano, pendiente desde hace más de cuatro años.

Macho, quien ha entregado la memoria del ejercicio 2024 a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha denunciado que el organismo esté en funciones desde diciembre de 2020 y ha revelado que sus integrantes barajaron dimitir el pasado mes de diciembre.

Una opción que, no obstante, acabaron descartando después de la dana del 29 de octubre que arrasó en torno a un centenar de municipios de la provincia de Valencia y en la que murieron 227 personas.

A raíz de la riada decidieron "continuar" por la situación "tan difícil" provocada por las inundaciones. "Había que echar una mano a Valencia y decidimos continuar", ha argumentado el presidente del Consejo.

Macho ha asegurado que desde entonces ha mantenido reuniones con el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, y el director general de Transparencia y Participación, José Tárrega, a quienes ha reiterado que la situación que viven "no se puede mantener".

Más personal

El presidente ha defendido que a pesar del cambio de gobierno autonómico en 2023, el Consejo de Transparencia ha actuado "con total lealtad y neutralidad" y han continuado publicando resoluciones de la "misma manera que antes".

Sin embargo, se ha quejado, un año más, de las dificultades, la "precariedad" y la falta de medios del organismo cuando se cumplen diez años desde su creación.

En esta misma línea, ha rogado a la Generalitat que incremente el personal de la entidad, algo "imprescindible para acortar los plazos" de las reclamaciones y resolverlas "con mayor rapidez".

Macho ha lamentado que hasta el momento "no haya respuestas" a estas demandas, sino únicamente "buenas palabras" por parte de la Administración autonómica. "No podemos no seguir sirviendo así a los ciudadanos", ha insistido.

De hecho, ha concretado que el Consell de Transparència requiere "como mínimo" una letrada y "alguien más de apoyo administrativo" si se pretende que el organismo "siga luchando por una cierta mejora de la calidad democrática".

"Damos información, que es conocimiento, y significa que cuando las personas toman decisiones lo hacen con conocimiento", ha argumentado.

Un año para resolver

Respecto a las reclamaciones que reciben, ha advertido de que cada año "se ha ido retrasando más" el periodo para solventar las mismas.

De hecho, ha indicado que en este momento se sitúa en alrededor de un año, algo "excesivo", frente a los tres meses que fija la ley, un plazo que ya de por sí es "complicado" de cumplir.

Con ello, según ha lamentado García Macho, la entidad "no está sirviendo a los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" porque transcurre "demasiado tiempo" hasta que se resuelven las reclamaciones. "Es posible que cuando se la des a los ciudadanos les vaya a servir de bastante poco", ha reconocido.

En otro orden de asuntos, ha rechazado que se haya experimentado "una mayor opacidad" en materia de transparencia desde la llegada del Consell del PP y Vox a la Generalitat y ahora de los populares en solitario.

"Si la hay, es mínima", ha asegurado. Eso sí, ha reconocido que la actual administración autonómica "reclama más" ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, "especialmente por parte de las consellerias".

Preguntado por los motivos, ha considerado que "seguramente" podría deberse a que los departamentos del gobierno valenciano pueden "no estar conformes" con las resoluciones del Consell de Transparència y por eso "reclaman más" y "con más frecuencia".

"No veo que pueda ser otra razón, creo que es debido a eso, a que no están de acuerdo", ha apuntado. Mientras, ha detallado, los ayuntamientos "siguen más o menos igual" con sus reclamaciones.