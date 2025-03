La patronal lamenta "la imagen reputacional" de la Comunitat Valenciana por las disputas políticas tras la dana

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha lamentado este lunes la actual "imagen reputacional" de la Comunitat Valenciana, que está sujeta a las disputas políticas tras la dana del 29 de octubre.

Así lo ha expresado en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha considerado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "debería hacer un esfuerzo para acudir a actos públicos".

Se refiere, por ejemplo, a las Fallas de Valencia o a la Magdalena de Castellón. Así, cree que debería estar presente "a pesar de la presión social" que existe tras la dana.

El presidente de la CEV ha considerado que se está "en un campo de batalla político", y que la Comunitat Valenciana es "un experimento para "el futuro". Así, ha lamentado que este territorio tenga "cuestión reputacional importante" que resolver.

Además, esta crisis reputacional cree que puede llegar a afectar a la economía, incluso haciendo huir ciertas inversiones relacionadas con el tejido económico por la polarización política.

Según el presidente, la certeza y la seguridad son "dos elementos importantes para el buen funcionamiento del tejido empresarial". Y lo son todavía más en una situación "extraordinaria" como la que atraviesa la Comunitat Valenciana tras la catástrofe.

"Ojalá todos los partidos políticos fueran capaces de salirse del cortoplacismo y abandonar las tácticas de partido para dar soluciones de futuro no sólo a la zona cero y los municipios afectados, sino a todo el territorio", ha subrayado.

También ha hablado sobre la situación de Mazón: "La presión social está ahí. Claramente es una presión voluntaria, no creo que esté organizado", subraya Navarro. Y añade: "Mientras exista esa presión social, no es una buena imagen que el presidente de la Generalitat no asista a determinados actos.

Además, Navarro también ha tenido palabras para el Gobierno de España. Así, asegura no entender la "ausencia" de representantes del Gobierno central en la presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana por parte de la Generalitat.

"No la comprendo. Llevamos trabajando mucho tiempo en que haya consenso, voluntad de trabajar por distintas partes", ha añadido, al tiempo que ha destacado que "la cuestión electoral aún queda lejos".

También ha precisado que "ahora no es momento de cortoplacismo" sino de "centrarse en la reconstrucción, en dar soluciones a los perjudicados".

Navarro ha resaltado, además, que la CEV consiguió el pasado 3 de marzo, el Día de la Empresa, "que se sentaran tanto el vicepresidente para la reconstrucción, Gan Pampols, como el comisionado por parte del Gobierno, José María Ángel, en la misma mesa redonda".

Entendimiento

El líder de la patronal también ha valorado los presupuestos de la Generalitat para 2025, mostrándose satisfecho porque cree que "refuerzan" el papel de las empresas.

"Sin entrar en el debate político, en líneas generales el mundo empresarial considera que son positivos para la situación actual de la Generalitat", destaca.

Así, cree que lo importante es que la economía funcione para que las zonas afectadas por la dana se recuperen. Para ello, asegura que "lo ejemplar" habría sido que todos los partidos políticos hubieran consensuado los presupuestos, no solo PP y Vox.

Por otro lado, el líder de los empresarios aplaude que finalmente no se recorten del presupuesto las subvenciones que reciben los sindicatos, como reclamó Vox, pues lo considera "un error".

Así, reivindica la importancia del diálogo social, que "ha dado muchas alegrías a la Comunitat Valenciana" y ha hecho, por ejemplo, que sea una de las autonomías que menos horas han perdido en huelgas.