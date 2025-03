Compromís propone un cambio de la ley para evitar que Carlos Mazón pueda ir al Consell Jurídic Consultiu

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha anunciado este lunes que su grupo parlamentario presentará una proposición de ley para modificar el estatuto de expresidentes de la Generalitat.

La intención, según el síndic de la coalición, es impedir que los jefes del Consell accedan al Consell Jurídic Consultiu por un periodo de 15 años una vez dejen el cargo en el Gobierno valenciano.

La medida planteada ahora necesitaría un respaldo de tres quintas partes de la Cámara, por lo que es complicado que acabe saliendo adelante debido a la minoría parlamentaria de la oposición. Compromís tiene 15 diputados y los socialistas, en caso de apoyarla, sumarían 31 escaños más. En total, 45 frente a los 53 que reúnen PP y Vox.

Ahora bien, incluso el apoyo del PSPV no estaría del todo garantizado. El planteamiento de la coalición es suprimir la "salida" de los expresidentes al Consell Jurídic Consultiu sin matices. Es decir, que se aplicara a todos a partir del presente mandato.

Un escenario que no solo afectaría ahora en caso de validarse a Carlos Mazón, sino también a los presidents de la Generalitat posteriores, que podrían ser también del PSPV y, por tanto, supondría condicionar su futuro. De manera que no el apoyo de los socialistas a esta restricción no está asegurada.

Aún así, Compromís busca "impedir que puedan cobrar 75.000 euros anuales durante 15 años" al pasar a formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC), según ha explicado Baldoví en una atención a medios. Es algo que, según el síndic, "en la calle nadie entiende".

¿Qué dice el estatuto?

En concreto, el citado estatuto establece que los expresidentes serán miembros natos del CJC durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de 'president' por un período igual o superior a una legislatura completa.

En los restantes casos, serán miembros natos por un período igual al tiempo que hayan ejercido el cargo, con un mínimo de dos años. Esto quiere decir que si Mazón continúa su mandato, al menos, hasta el 13 de julio, podría percibir el salario del Jurídic durante dos ejercicios completos.

"Cuando la gente se pregunta por qué Mazón no dimite, nosotros tenemos tres respuestas: porque quiere seguir aforado y mantener ese privilegio; para seguir repartiendo contratos a dedo; y porque quiere asegurarse esos 75.000 euros y seguir en el Jurídic cuando deje de ser presidente", ha expuesto el portavoz.

Para evitar esta situación, la coalición trabaja en una propuesta de reforma del estatuto de los expresidentes que incluirá que "no puedan ir" al CJC tras ejercer su cargo como jefe del Consell.

"Es decir, que el señor Mazón, acabe o no la legislatura, no podrá ir al Consell Jurídic Consultiu y cobrar esos 75.000 euros", ha ejemplificado.

Aunque la propuesta afectaría no solo a Mazón, sino a presidentes futuros, lo cierto es que la iniciativa surge ahora con el dirigente popular ostentando la Presidencia de la Generalitat y atravesando una delicada crisis por la gestión de la dana del pasado mes de octubre.

Por lo que, en definitiva, el propósito final de la coalición es vetar que el actual jefe del Consell acceda a un puesto remunerado una vez finalice su mandato.

Compromís, además, conviene recordar que le ha reclamado en numerosas ocasiones la dimisión por su gestión el día de la catástrofe o, incluso, ha tendido la mano al PSOE para impulsar una moción de censura.