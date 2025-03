Eusebio Monzó, el 'cerebro' de los presupuestos de Mazón: "Sin el déficit del 1,15% había que recortar mil millones"

La Generalitat Valenciana aprobó esta semana el proyecto de presupuestos de 2025 después de que el presidente del Gobierno autonómico, Carlos Mazón, llegara a un acuerdo con Vox para tramitarlos. Ahora, comenzarán su periplo en el Parlamento.

Se trata de unas cuentas de especial relevancia -el propio Ejecutivo las califica como las más importantes de la historia del autogobierno- porque incluyen todas las partidas de la reconstrucción tras la dana del pasado octubre.

Que se saquen adelante no ha resultado fácil a nivel político y ha conllevado meses de negociaciones con Vox. De hecho, en este momento los presupuestos de 2024 se encuentran prorrogados y ya se trabajaba en continuar en este escenario.

Tampoco ha sido sencillo el encaje económico, pues se trata de unas cuentas que superan los 32.000 millones de euros y que crecen un 8,6% respecto al año anterior. Todo en la comunidad más penalizada por el actual sistema de financiación.

Además, traen consigo una importante novedad: se han presentado con un déficit del 1,15%, doce veces superior al autorizado por el Gobierno para las comunidades autónomas (que para este año es del 0,1%).

En toda esta elaboración de las cuentas ha tenido un papel protagonista el secretario autonómico de Hacienda de la Generalitat, Eusebio Monzó, número dos de la Conselleria que dirige Ruth Merino.

Monzó fue uno de los fichajes económicos estrella de Mazón para su Gobierno. En conversación con EL ESPAÑOL, explica los pormenores de las cuentas.

-Han diseñado un presupuesto basado en el techo de gasto fijado por Europa. Según los ingresos previstos, les sale un déficit del 1,15%, doce veces superior al objetivo fijado por el Gobierno central para las CCAA este año. ¿Incumplir con la ley de Estabilidad Presupuestaria es un pulso al Ejecutivo central?

No es un pulso al Gobierno, es el cumplimiento del marco de gobernanza a nivel europeo. Lo que sí pedimos al Ejecutivo central es una modificación de la ley de Estabilidad Presupuestaria para que el indicador de referencia a nivel presupuestario sea el techo de gasto, como así se nos ha solicitado.

Se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana, al tener menos ingresos que el resto de comunidades, si cumple con el techo de gasto que se nos permitió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de julio de 2024 del 3,2%, le sale un déficit de un 1,15%.

Por tanto, lo que hemos hecho ha sido comprobar con la Intervención y con la propia dirección general que el ajuste presupuestario con la previsión de cierre de 2024 más el 3,2% surgía ese déficit.

Lo que queremos es tener unos presupuestos realistas. No vamos a engañar a nadie diciendo que se van a tener partidas ficticias que luego nunca se cumplen. Fue también una consigna del presidente Mazón desde el inicio de la legislatura.

El secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó. Biel Aliño

¿Informaron al Ministerio de Hacienda antes de presentar los presupuestos?

Se mantuvo una reunión de todas las comunidades autónomas con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) porque el nuevo marco presupuestario de gobernanza europea obligaba a hacer cambios significativos al ser el nuevo indicador el techo de gasto.

Ahí ya se comprobó que algunas comunidades, con ese nuevo techo de gasto, tendrían superávit, y otras como la Comunidad Valenciana y Murcia tendríamos déficit por la falta de ingresos.

"Hemos informado al Ministerio de Hacienda de que íbamos a tener déficit en las cuentas públicas de 2025. Pero no hemos tenido respuesta"

Luego, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2024 y en reuniones y conversaciones posteriores hemos informado al Ministerio de Hacienda de que íbamos a tener déficit en las cuentas públicas de 2025. Pero no hemos tenido respuesta.

¿Tienen alguna valoración de la AIRef?

En sus propios informes que ha emitido hasta final de año advierte de que se requiere una modificación de la ley de Estabilidad Presupuestaria. Cosa que no se ha hecho por parte del Gobierno.

¿Presentar el 1,15% del déficit era la única manera de no pintar un presupuesto de recortes?

Efectivamente. El hecho de no incluir el 3,2% de techo de gasto habría supuesto reducir los servicios sociales en aproximadamente mil millones de euros en detrimento de lo que van a hacer otras comunidades autónomas.

Suficientemente penalizados estamos por la vía de los ingresos como para también estarlo por la vía de los gastos.

Lo hemos hecho en aras a preservar el incremento salarial de los empleados públicos, el plan de Salud Mental en Sanidad, la educación gratuita de 0 a 3 años o el incremento en Dependencia. Necesitábamos sí o sí consignar ese aumento de gasto, que es el que tenemos autorizado.

Si eso no lo hubiéramos hecho, no podríamos haber presupuestado todas esas partidas que he mencionado. Y debemos seguir ofreciendo los servicios básicos a los valencianos.

Se trata, en total, de 1.799 millones. Aproximadamente lo que reclaman para la Comunitat Valenciana del fondo de nivelación. ¿Es coincidencia?

El resultado es que si la Comunitat Valenciana recibiera los mismos ingresos que la media de todas las comunidades, dejaría de tener déficit primario. No es algo que esté forzado, es simplemente la realidad.

Proyecto de Presupuestos de 2025. Biel Aliño

Los presupuestos incluyen también las clásicas partidas ficticias (ingresos cuya llegada no está asegurada) por el gasto sanitario de pacientes desplazados (1.022 millones) y los gastos de dependencia que le reclaman al Estado (463 millones). ¿Es la mejor fórmula que el déficit presupuestario pueda acabar siendo de más de 3.000 millones?

Nosotros, desde el primer año que hemos asumido el gobierno, hemos reducido el déficit. El primer año fue en 500 millones y en las próximas semanas veremos que seguimos con el objetivo de reducción de déficit para este año. Es un ejercicio de responsabilidad.

Pero sí incluyen esas partidas que ahora llaman "reivindicativas".

Esas partidas lo que dicen es que la aportación del Estado a la Dependencia es sólo de un 20% cuando debería ser de un 50% según la ley. La Dependencia incluye tanto prestaciones económicas como prestaciones al cuidador y cada comunidad autónoma decide.

Lo que pedimos es que las prestaciones económicas se financien en los mismos términos que las prestaciones al cuidador.

En cuanto a los desplazados, recibimos muchísima gente en verano al vivir en la costa. Y eso tiene una factura que va aumentando todos los años y que en algún momento se tendrá que atender.

Es algo que solía incluir el anterior gobierno de izquierdas. ¿Lo comparten ahora?

Bueno, esas partidas entendemos que están justificadas. Lo que sí que no entendíamos era lo de inventarse 1.300 millones de euros que el gobierno del Botànic le pedía al señor Sánchez y el señor Sánchez se lo negaba todos los años. Por tanto, hemos dejado de tener una partida ficticia que nunca llevaba a nada y ahora tenemos un déficit que realmente aparece en las cuentas.

Se ha producido una bajada de las inversiones al igual que el año pasado que justifican en la caída de los fondos europeos MRR. ¿Cree que se puede revertir esta tendencia en algún momento?

La reducción en la inversión territorializada, tanto en la provincia de Castellón como en Valencia como en Alicante, viene producida fundamentalmente por la práctica eliminación de los fondos Next Generation que han desaparecido en los presupuestos del 2025.

De hecho, la inversión en los territorios con recursos con fondos públicos de los valencianos aumenta, pero el hecho de que se hayan eliminado los fondos Next Generation hace que el cómputo total descienda de manera significativa.

Ojalá Europa apruebe un nuevo plan. Lo que pedimos es que al menos el fondo de recuperación que hemos solicitado a nivel europeo se pueda destinar.

¿Están satisfechos con el gasto del sector público? Hablan de recorte, aunque sí crece el presupuesto de algunas empresas públicas como la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) o la Sociedad Integral de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE). ¿Ha cambiado esta tendencia por la dana?

Nosotros desde el primer momento, y en esto coincidimos con Vox, pensamos que se debe de gestionar el gasto público de una manera eficiente. Y lo que hemos hecho es ir reduciendo progresivamente las transferencias del Gobierno al sector público porque nos estamos centrando básicamente en la ejecución y en las necesidades reales de cada una de las empresas.

"En dos años hemos bajado el gasto en el sector público en más de 500 millones de euros sin que ello suponga ningún recorte"

De hecho, en dos años hemos bajado el gasto en el sector público en más de 500 millones de euros sin que ello suponga ningún recorte, porque se estaban destinando recursos que no se estaban ejecutando.

No tiene ningún sentido que se deriven, con las necesidades que tiene la Generalitat Valenciana, hasta 500 millones de euros que luego retornaban a través de la incorporación de remanentes. Por tanto, lo que estamos haciendo es ajustar los gastos del sector público a la realidad.

¿Y las que han aumentado en presupuesto son sólo las relacionadas con las Emergencias?

La AVSRE ha tenido un incremento de aproximadamente un 200% porque además de incorporar los recursos para sus competencias ordinarias, estamos destinando fondos para personas por las ayudas a la vivienda tras la dana y para los ayuntamientos.

Hay que recordar que al principio, desde el Gobierno de España no se apoyó a los ayuntamientos y la Generalitat sí que otorgó 50 millones de euros. Y esto depende de la Agencia Valenciana de Emergencias.

Por eso incrementa significativamente el presupuesto, además de dotarla para que pueda acometer todas las inversiones que considere oportunas para evitar que lo ocurrido con la dana se vuelva a producir.

Eusebio Monzó, en un momento de la entrevista. Biel Aliño

¿Qué criterio se ha seguido en la asignación de partidas de reconstrucción dentro de ese presupuesto dana de 2.364 millones? ¿Cuáles son las más importantes?

Desde en principio, en la Dirección General de Presupuestos nos estuvimos reuniendo con cada una de las Consellerias para ver cuáles eran las necesidades reales para acometer el plan de reconstrucción.

Hay que entender que ahora han transcurrido varios meses desde la dana y digamos que se tienen más datos. Pero en ese primer momento era complejo cuantificar cuáles habían sido los daños y cuáles se tenían que afrontar desde la capacidad del Gobierno autonómico.

Así que el criterio ha sido el de reponer, reparar y mejorar las infraestructuras autonómicas que habían sido dañadas. Estamos hablando de atención primaria, de centros de salud, de colegios públicos, de residencias, de infraestructuras como carreteras, puentes o pistas forestales y daños en la agricultura.

A ello le añadimos las ayudas directas a personas afectadas, que fueron 6.000 euros por las viviendas dañadas, más las de ayuntamientos que ya he mencionado. Después vinieron las de las empresas, a las que otorgamos hasta 5.000 euros más 1.000 euros por empleado, y 3.000 euros a los autónomos, tanto con empleados como sin empleados.

Todo esto se reflejó en el llamado presupuesto dana de 2.364 millones. Y con la incorporación de Francisco José Gan Pampols, que presentó el viernes el primer diagnóstico del plan de reconstrucción, se destinaron 600 millones de euros a la vicepresidencia segunda para determinar en este momento lo que considere que a través de las Consellerias se tiene que acometer.

"Los 600 millones que se han dejado fuera de la vicepresidencia se debe a que no tiene capacidad de ejecución, pero es quien coordinará toda la ejecución del plan"

¿Esos 600 millones por qué están fuera de la vicepresidencia segunda?

Están en la sección 20 porque quien va a ejecutarlos son las propias Consellerias, pero quien va a coordinar el destino de los importes es la vicepresidencia segunda. No se ha puesto dentro porque no tiene capacidad de ejecución, pero es quien decidirá, coordinará e implementará toda la ejecución del plan.

¿De esas cantidades del reparto del dinero de la dana se ha negociado algo con Vox o se ha hecho todo exclusivamente por parte del Consell?

Ha sido la Conselleria de Hacienda la que ha estado elaborando el presupuesto en coordinación con el resto de Consellerias y cuando se incorporó la vicepresidencia segunda también.

De hecho, hay una persona responsable de cada una de las Consellerias en vicepresidencia segunda, que es la que ha ido transmitiendo la información de lo que ya se estaba planificando y elaborando en cada departamento y lo que previsiblemente en las próximas semanas se va a ejecutar.

Eusebio Monzó, en conversación con EL ESPAÑOL. Biel Aliño

El programa electoral del PP incluía como una de las promesas fiscales más ambiciosas una bajada generalizada del IRPF en la Comunitat Valenciana. ¿Se verá en algún momento de la actual legislatura?

Nosotros siempre hemos defendido, tanto en el programa electoral como en la gestión del Gobierno, una reducción responsable de los impuestos porque somos una de las comunidades con la carga tributaria más alta además de la peor financiada.

Pero ahora la prioridad es atender a las inversiones y los gastos de la dana y, en la medida en que se pueda, compatibilizar con la gestión tributaria eficiente y la reducción de impuestos. Siempre velando por las cuentas públicas.

En todo caso, en el actual presupuesto tenemos medidas fiscales significativas. Por ejemplo, las deducciones por nacimiento y adopción, que llegan a duplicarse e incluso a triplicarse. Van a beneficiar a más de 40.000 familias y suponen un ahorro fiscal de más de 10 millones.

También llevamos la eliminación de tasas en pesca y la reducción en transmisiones patrimoniales a explotaciones agrarias.

¿Es algo que han negociado con Vox?

Es algo que compartimos con Vox. Y si alguna otra medida tributaria se debate a nivel de enmiendas en el Parlamento, se verá la posibilidad dentro del marco de estabilidad presupuestaria de que se pueda ejecutar.

"En este presupuesto no solo debería estar Vox, sino el PSPV y Compromís, que ni siquiera vinieron a la entrega en 'Les Corts'"

¿Cómo valora algunas de las cesiones a este partido, como la bajada de partidas de cambio climático, transición ecológica, promoción del valenciano, Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o Memoria Democrática?

Pues para mí lo fundamental es sacar adelante los presupuestos más importantes de la historia de la Comunitat Valenciana. Tanto por lo que suponen en el gasto ordinario, con un incremento de mil millones de euros en servicios básicos fundamentales, como por el plan de reconstrucción que son 2.364 millones.

Y aquí no solo debería estar Vox, sino el PSPV y Compromís, que por cierto ni siquiera vinieron a la entrega de los presupuestos en Les Corts.

Parece que su interés sea más el de estar en la crítica constante y detrás de una pancarta que el de velar por los intereses y las necesidades reales de los afectados por la dana.

Y después hay cuestiones, como las que está mencionando, que no son solo de ámbito autonómico, sino nacional. Hemos visto el último reparto de los 4.000 menores inmigrantes que a través de un decreto el gobierno de España ha puesto encima de la mesa y es él el que tiene que dotar las infraestructuras necesarias para poder acoger a estas personas.

Eusebio Monzó, en la sede de la Conselleria de Hacienda. Biel Aliño.

¿Cómo se plantean la negociación con el Gobierno sobre la condonación de la deuda tras el pacto con ERC?

Lamentablemente, quien gobierna nuestro país en este momento son precisamente los que quieren romper España. Nosotros nos enteramos del importe que, previsiblemente, el Gobierno iba a condonar a la Comunitat Valenciana a través del señor Oriol Junqueras.

Lo que pedimos es lealtad institucional y una negociación multilateral dentro del seno del Consejo de Política Fiscal donde se pueda hablar de las cuestiones que afectan a todos los españoles por todos los españoles.

Aquí lo que se ha producido es una negociación bilateral y un acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC que beneficia únicamente a Cataluña con la condonación de los 17.000 millones.

Tan partidarios y sectarios son los criterios que han adoptado desde el Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda, que la Comunitat Valenciana, siendo la más infrafinanciada, se ha quedado fuera del criterio de reparto precisamente por esa infrafinanciación.

Hay que tener cuajo para hacer una propuesta de este tipo. Y ya, por si faltaba algo, la propia ministra de Hacienda, como ahora es la próxima candidata del Partido Socialista en Andalucía, resulta que se ha condonado a ella misma 18.000 millones de euros de deuda.

Han sido unos criterios de reparto absolutamente arbitrarios, partidistas e incluso personales. No podíamos firmar el documento que nos pusieron delante sin debatir antes.

¿Tienen algún calendario de negociación?

La ministra de Hacienda nos dijo en diciembre del 2023 que en los siguientes meses nos llamaría y ha transcurrido más de un año. Espero que ahora nos expliquen en qué condiciones se va a producir esa condonación cuando asistamos a la próxima reunión. Pero desde luego no es la forma de proceder.

Lo que teníamos que decir las comunidades autónomas sobre la condonación de la deuda ya lo dijimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora, el Gobierno debería llevarlo al Congreso

¿Cree que es incompatible aceptar la condonación con seguir manteniendo una postura crítica?

Es que para aceptar la condonación tienes que estar de acuerdo con los criterios. Y los criterios que se nos ha puesto encima de la mesa no son los más objetivos. Además, es una cuestión que se tiene que aprobar en el Congreso de los Diputados.

Lo que teníamos que decir las comunidades autónomas, que la gran mayoría, incluyendo las del Partido Socialista, como es Castilla-La Mancha, no están de acuerdo, ya lo hemos dicho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ahora, el Gobierno lo que debería hacer es, a través de un decreto ley, llevarlo al Congreso y ver qué es lo que dicen sus propios socios. El problema es que el diálogo, el consenso y el acuerdo con las comunidades autónomas no ha existido en ningún momento. Solo ha existido la imposición.