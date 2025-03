El Gobierno valenciano diseña una Oferta Pública de Empleo de altos funcionarios con los sindicatos en contra

El Gobierno valenciano ya tiene listo el diseño de la Oferta Pública de Empleo de 2025. Una OPE que llevará en los próximos días al pleno del Consell, pero que no ha contentado a los sindicatos, que este jueves rechazaron de forma unánime la propuesta en la mesa sectorial de Función Pública.

El motivo, principalmente, es el equilibrio entre el tipo de plazas que se ofertan. La OPE contempla un total de 1.404 puestos, de los cuales tan solo el 29% está reservado para los cuerpos más bajos de la Administración, C1 y C2.

En estos casos, la Generalitat convocará 238 plazas en turno libre y 176 de promoción interna. Entre ellas, cuerpo de especialistas sociosanitarios y de educación, servicios auxiliares generales, auxiliar de de enfermería o auxiliar de cocina.

En el caso de auxiliares administrativos, una pieza fundamental en la plantilla autonómica, tan solo se convocarán 55 en turno libre y 45 de promoción interna. Es decir, un centenar.

Sin embargo, el resto de la OPE está dirigida a A1 y A2, las escalas más altas en la administración. Los conocidos como "altos funcionarios" que, a su vez, son los que están mejor remunerados.

Para estos se han reservado 489 plazas en turno libre y 386 de promoción interna. En total, 875 puestos que representan el 62% del total de la Oferta Pública de Empleo de 2025. El 9% restante se contempla para subalternos.

En esta escala se encuentran el cuerpo de abogados de la Generalitat, psicólogos, ingenieros de caminos, de gestión de fondos europeos, veterinarios o emergencias y protección civil.

Temporalidad y tasa de reposición

Del total de plazas, 576 corresponderían a la tasa de reposición ordinaria. Pero el Gobierno valenciano ha ampliado de forma extraordinaria la OPE en otros 828 puestos para tratar de reducir al 8% la alta tasa de temporalidad que existe en la Administración autonómica, que actualmente supera el 40%.

Ahora bien, aunque los sindicatos se mostraron satisfechos con la cantidad de plazas ofertadas en escalas altas, sí cuestionaron la ausencia de numerosas categorías de C1 y, en particular, la escasez de puestos de auxiliares administrativos.

"Estos puestos son necesarios en nuestra Administración, y se debe dar la oportunidad a las personas que actualmente trabajan en la GVA, o aspiran a ello, a entrar en la función pública sin que sea sólo a través de cuerpos con titulación universitaria", explicó UGT a través de un comunicado.

Asimismo, el sindicato cree que la intención del Consell es eliminar puestos de C2 y subalternos con el objetivo de "externalizar determinadas categorías, lo que supone destrucción de empleo público".

"En la OPE de 24 ya no se convocaron cuerpos de C2 y APF", explican "bajo la excusa de que podrían acumularse y hacer una oferta más amplia en 2025, tal y como recogían sus previsiones. Ahora en esta OPE no se convocan y además en las previsiones de la de 2026 desaparecen", manifiestan desde la organización sindical.

Cese interinos

La escasez de plazas de los cuerpos más bajos de la administración no es baladí. En la actualidad, existen en torno a medio millar de vacantes de este tipo de plazas, según calculan los sindicatos.

Una cuantía que, si se suma al personal interino que tiene la administración en este tipo de puestos, superaran los 1.000. Temporales que, al cumplir tres años en el puesto, la Generalitat valenciana deberá cesar para cumplir con la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público impulsada por el Gobierno para reducir la temporalidad.

Así, el dilema que se presenta no es trivial. Por un lado, 500 vacantes, y por otro, plazas que en el corto y medio plazo quedarán también por cubrir y para la que no se ha reservado plazas en la OPE, por lo que el Ejecutivo tendrá de nuevo que echar mano de interinos si no quiere ver afectado el ritmo de resolución de trámites burocráticos.