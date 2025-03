El ingeniero que iba a encauzar el barranco del Poyo acudirá al Senado para explicar el desvío que nunca hizo el Gobierno

Javier Machi, el ingeniero que participó en las obras para encauzar el barranco del Poyo, comparecerá en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana para explicar el desvío que nunca hizo el Gobierno.

El Senado, la cámara en la que el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta, ha decidido citar como los primeros comparecientes a dos catedráticos de hidráulica y un arquitecto valenciano, además de a Machi.

En este primer listado no se encuentra ningún responsable político y solamente están citados personas técnicas. Así lo ha decidido la Mesa de la comisión de investigación en su reunión de este viernes.

En concreto, el primer compareciente en esta comisión de investigación será el catedrático de hidráulica Juan Bautista, que está citado el lunes 24 de marzo a las 10:00 horas. Ese mismo día, a las 12:.00 horas, también acudirá Félix Francés, otro catedrático de hidráulica.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP, la intención es que acudan primero los técnicos "para saber por qué se inundaron unas zonas y otras no": "Lo primero son los valencianos y trabajar para que si vuelve una dana, en la medida de lo posible, no cause daños ni a nivel humano y ni nivel material".

El martes 25 de marzo será el turno del arquitecto valenciano redactor del plan sur, Julio Gómez-Perreta de Mateo, a las 10:00 horas. Dos horas más tarde está previsto que acuda el ingeniero que participó en las obras del barranco del Poyo, Javier Machi.

Siete actuaciones

"Eran siete actuaciones, estaba todo previsto". Así se expresó el exdirector de Typsa en Valencia y actual decano del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Comunitat, sobre el proyecto para encauzar el barranco del Poyo, redactado en 2010 por la que entonces era su empresa.

El ingeniero, ya jubilado, relató a EL ESPAÑOL que la iniciativa, cifrada en 240 millones de euros, recibió en 2011 la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental positiva. Desde ese año, tan solo restaba que el Gobierno de España pusiera el dinero y ejecutara las obras. Pero jamás ocurrió.

Estas, según el experto, habrían evitado las inundaciones en los núcleos urbanos y, en consecuencia, el grueso de la catástrofe que se cobró 224 vidas y 3 desapariciones el pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia.

Se trata de siete actuaciones que, tal y como manifestó el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, en un encuentro con la federación de polígonos industriales Fepeval, se retomarían "de forma inminente".

El objetivo del Ejecutivo, según pudo saber EL ESPAÑOL, es tenerlas listas en 2030. De llegar en esa fecha, estarían 19 años después de haber obtenido la mencionada Declaración de Impacto Ambiental positiva.

Al detalle

La "descripción de las actuaciones proyectadas" aparece detallada en el documento denominado Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera, al que pudo acceder este periódico a través de la base de datos abierta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El mismo fue elaborado, bajo la dirección de Machi en Typsa, por parte del ingeniero Jorge Paciarotti, con la colaboración, por parte de la CHJ, de Francisco Franch Ferrer.

El documento, punto por punto, precisa "los objetivos de las actuaciones", las previstas "en la cuenca alta de los barrancos", las contempladas "en el curso medio y bajo del barranco Pozalet" y las redactadas para acometer "en el barranco de La Saleta".

A continuación, desglosa las "actuaciones en la rambla del Poyo", un "estudio de aportes de sedimentos al lago de la Albufera" y, por último, otro estudio "de adecuación medioambiental, conectividad e integración territorial".

A continuación se adjunta el documento íntegro.

Barranco del Poyo

Por lo que respecta a "la solución propuesta para el barranco del Poyo en la zona con reducida capacidad", según el informe, "pasa por dar continuidad al cauce para un caudal que proporcione un nivel de protección compatible con los usos actuales del suelo en la zona".

"Y, al mismo tiempo, no produzca, aguas abajo de la confluencia con el de Horteta, un caudal superior a los 1.500 m3/s", agrega.

En esta línea, las dos principales medidas eran "la ejecución de un nuevo cauce (tanto para el Poyo como para su afluente principal Gallego), dando continuidad al cauce existente aguas arriba de la A-7".

Por otra parte, el documento advertía de que, como ocurría arriba con La Saleta, a esta altura también "se deben desviar al nuevo cauce del Turia un caudal del entorno de los 700 m3/s".

Tal propuesta la realizaban los expertos "dado que el barranco del Poyo se encuentra encauzado aguas abajo de Paiporta, para el paso de 800 m3/s, y el caudal esperable, una vez ejecutadas las actuaciones propuestas, se prevé del orden de los 1.500 m3/s".

Ambas propuestas contaban con su correspondiente análisis de viabilidad.