Miguel Barrachina: "Teresa Ribera me reconoció que no desviaron el Poyo porque se lo impidió la Ley de Ximo Puig"

Acabamos con un chiringuito, que es el Consell de l'Horta, que llegaba a costar dos millones de euros algunos años y consumía su presupuesto en sueldos y en gasto corriente hasta el 80% de su presupuesto.

Y a los agricultores no llegaba prácticamente nada. Y hacía dos cosas el Consejo de Horta. Perseguir a los agricultores y obstaculizar las obras que hubiesen salvado vidas en la riada que sufrimos el día 29 de octubre.

Por tanto, acabamos con un ente que ha servido de excusa a Pedro Sánchez para no invertir en los cauces valencianos, el gobierno de Sánchez en este mismo despacho, yo llamé a Teresa Rivera, que todavía no ha venido a la comunidad valenciana

y es la dueña de los cauces en los que se prohibas, y Teresa Ribera me dijo la verdad: habríamos hecho más cosas de no existir vuestras normas, la de Chimo Puig y de Mónica Oltra.

Por tanto, hemos eliminado la excusa que tiene Pedro Sánchez para invertir en nuestros cauces y hemos eliminado un ente creado por compromiso para perseguir a los agricultores.

huerta en la comunidad valenciana va a seguir protegida, pero partiendo de la base de que la mejor manera de proteger la huerta valenciana es protegiendo al agricultor valenciano. Sin agricultor no hay agricultura, que es algo que la izquierda nunca entendió y por eso la ley de la huerta,

en lugar de proteger a la huerta, produjo un abandono masivo de la huerta. Multiplicó por tres y medio el número de abandonos que se estaban produciendo en la huerta de Valencia. Por ejemplo, los bancales vecinos y no protegidos pueden poner riego por goteo.

Las zonas protegidas ni pueden poner riego por goteo, ni pueden tener caminos por los que discurra una furgoneta para sacar la mercancía y por tanto los han condenado a la desaparición y nosotros creemos que hay una

huerta viva esa es la gran diferencia y con nosotros habrá una huerta viva y todos los ahorros que obtengamos por haber acabado con el chiringuito los dedicaremos directamente a los

agricultores de la huerta

vamos por partes en cuanto a lo que afecta al barroco de pollo que es exactamente lo que impedía ese consejo de la huerta. Lo que hemos leído es que son los informes que hace sobre una de las actuaciones concretas, las que hace saltar las alarmas en el ACHJ y en el propio ministerio, y a la hora de impulsar otras actuaciones, que es de hecho una de las más importantes porque es un desvío del agua hacia el nuevo Turia, directamente ese proyecto dice vamos a revisarlo para ver si se acopla a esto. ¿Es eso exactamente? ¿O que han detectado? ¿Qué obstaculizó en cuanto a la riada el Consejo de la Guardia?

Son dos cosas: que informaban impuidiendo o dificultando las obras, y la propia norma en sí, que era disuasoria. Porque los informes paisajísticos eran vinculantes.

Es decir, si la actuación, quien estimaba el paisaje, no era adecuada, pues aunque salvase vidas, como han dicho alcaldes socialistas, 'entre proteger lechugas y proteger personas, prefirieron proteger lechugas' -cosa que tampoco es verdad, no protegieron a unos ni a otros- pero no se pudieron llevar a cabo. Primero por los informes y segundo por la propia norma.

La propia norma era disuasoria de actuaciones de envergadura, es decir, de actuaciones que permitiesen adecuar los cauces. Por tanto, las actividades preventivas que hubiesen salvado vidas en el Barranco del Pollo y que pueden salvar vidas en el resto de actuaciones no pueden estar condicionadas a que alguien haga un informe paisajístico vinculante, ahora ya no es vinculante ese informe,

ahora es vinculante a la seguridad de los valencianos y por tanto no puede estar a expensas de que a alguien le parezca bien una imagen determinada por encima de la seguridad de los vecinos. Por eso hemos iniciado con el decreto el proceso de eliminación del Consell de l'Horta para eliminar figuras que impedían estas actuaciones.

Antes has dicho que era la excusa del gobierno. ¿Por qué hablas de excusa? ¿Crees que tampoco querían, independientemente de que pudieran o no pudieran, por la ley de la huerta?

Pedro Sánchez es un radical en sus políticas ecológicas. Ha dicho que está en contra de los trasvases que permiten que Alicante riegue y que no sea un desierto. Pedro Sánchez está en contra de las obras hidráulicas. Nosotros estamos a favor de construir presas, embalses.

Fuimos los primeros en iniciar la reparación de la presa de Buseo y seremos los primeros en acondicionarla. Es la única que tiene competencias autonómicas. Nosotros sí que creemos que las obras hidráulicas hay que llevarlas a cabo.

Nosotros estamos por construir embalses y presas y no por destruir embalses y presas, que es el objetivo de Pedro Sánchez. Y digo que Pedro Sánchez, teniendo en su presupuesto aprobado obras que hubiesen salvado vidas,

decidió no hacerlas. Y la justificación para no hacer las obras que tenía la Confederación Hidrográfica de pedro sánchez presupuestadas en 2023 y en 2024 la justificación fueron los informes los

informes contrarios del consejo del orden por tanto yo no sé si la responsabilidad es más de las leyes de chimo putsch o de las decisiones de no actuar de pedro sánchez pero que eso ya no va a tener lugar si y. Y Pedro Sánchez tenía una responsabilidad directa en tres ámbitos.

Uno, el de acondicionar, que no llevó a cabo las obras. Dos, en el de autorizar. Hay muchísimos alcaldes que han pedido solicitudes para limpiar los cauces, para acondicionarlos y no se lo

han autorizado. Y tres, para prevenir. Es decir, los mismos sistemas de alerta que el gobierno socialista, que Pedro Sánchez, ha instalado en Cataluña, en Valencia ha decidido no instalarlos,

los sistemas de alarma que hubiesen funcionado. Por tanto, falló todo lo que era competencia del Estado en ese día. Las alarmas de la Confederación, las previsiones de AEMET, que eran hasta 180 litros

y cayeron 900 litros, es decir, se multiplicó por cuatro. Imagina en una casa que entra agua por la riada, que la altura del agua que entra la multiplicas por cuatro. Es la diferencia,

la previsión de AEMED de Sánchez, es la diferencia entre estar vivo o no estar vivo. Si en casa entra medio metro o entran dos metros de agua. Por tanto, todo lo que era responsabilidad de Pedro Sánchez falló. Todos los alcaldes saben que la propiedad de los cauces, de los barrancos y de los ríos es propiedad de Pedro Sánchez,

que la confederación es propiedad de Pedro Sánchez y que AEMET es propiedad de Pedro Sánchez. Y fallaron en los tres ámbitos de forma estrepitosa. Dice que habría salvado vidas la obra. Hay gente que pone esto en duda.

¿Por qué piensa que efectivamente con la obra hecha en su puesto de que se hubiera hecho desde que se impulsan en el 2010, la obra habría quedado, digamos, habría protegido de alguna riada de estas características. Bueno, yo confío en los ingenieros, es decir, cuando yo desconozco si las obras que se hicieron a raíz de la riada del 57 salvan muchas o menos vidas,

pero el resultado es palmario, es decir, ha sido evidente. Y las obras que se iban a hacer ahora por personas que tienen la misma cualificación técnica que entonces, intuyo que el resultado hubiese sido el mismo.

Y confío en los técnicos y en los alcaldes. Cuando los alcaldes del PSOE nos felicitan, como han hecho en reuniones con todos los alcaldes presentes, por nuestras actuaciones eliminando el Consejo de Lorta y diciendo eso,

que optaron por no proteger a las personas, pues yo también he de creer en que los alcaldes socialistas lo que quieren es salvar a sus vecinos y que por lo tanto están diciendo la verdad. Y de hecho, en fin, esto ya no es política, es ciencia y nuestros ingenieros están para eso.

Y cuando las idean para embalsar y para frenar la velocidad del agua, da resultado. Tenemos un solo embalse, la Comunidad comunidad valenciana la presa de buceo tiene un siglo

sufrió mucho el día de la riada sin embargo el alcalde de esos de chela dice que dice que salvó a la población de morir ahogada se perdió aún así murieron dos personas pero esa presa en la que tiene una capacidad de 8 octómetros

recibió 16 hectómetros pero sólo salieron 8 la mitad de la riada se la quedó por tanto frenó la velocidad del agua y se quedó con la mitad de la riada si esa riada hubiese sido el doble el alcalde dice

que pues que hubiesen habido multitud de fallecidos por tanto las obras hidráulicas funcionan en todas partes y en la comunidad valenciana desgraciadamente se ha decidido no llevarlas a cabo la ley de la

huerta estamos hablando centrado lo mucho en el tema del Barranco del Pollo, obviamente por motivos obvios, pero protege una cantidad muy extensa de territorio. ¿No se ha desprotegido nada que pueda llevar a la desprotección, a la redundancia de la huerta?

¿Por qué exactamente eliminar esta ley no desprotege la huerta? ¿Qué garantías hay ahora para que no ocurra lo que están amenazando, lo que están advirtiendo desde la oposición, de que vaya,

que se quede la puerta expuesta a la construcción, a mil cosas. Sí, eso es lo que cuenta la oposición y el tiempo lo desmentirá. De hecho ya ha entrado en vigor y no hay ninguna actuación que esté prevista. Toda la huerta que se ve va a seguir

existiendo porque toda sigue protegida. Había tres niveles de protección y ahora lo que se permite actuaciones a los ayuntamientos que lo decidan dotacionales es sólo en lugares donde ya hay una situación de abandono

completo es decir no no lugares de huerta donde vemos la huerta donde hay agricultores que todo eso sigue preservado sino en zonas donde ha habido donde ya no existe huerta donde ya no hay ninguna y los alcaldes puedan decidir los ayuntamientos de acuerdo con su

planeamiento actuaciones que a su municipio le puedan ser útiles por tanto está esta ley de la huerta se extiende sobre un área en la que hay huerta que sigue protegida toda la huerta que se ve sigue protegida y luego

hay zonas donde hay un enorme deterioro porque la huerta se abandonó recientemente o hace décadas y por tanto en este momento es absolutamente inservible. Ni es huerta, porque la gente no lo reconoce como huerta, ni el ayuntamiento lo puede utilizar.

Son zonas absolutamente perdidas para la utilidad pública. ¿Y en qué zonas se va a poder hacer y qué no? Esta parte es más de Martínez Mus, pero la intención es. La norma está ahora en proceso, o sea, hasta ahora se inició el proceso de tramitación. es zona deteriorada, que es no sé cómo le llaman Majo ellos

realmente es lo que tú y yo llamaríamos una zona de vertedero una zona abandonada de deterioro, que son zonas que los alcaldes han dicho, oye, aquí ya no vuelve el agricultor aquí ya no hay agricultura

y tengo esto, y me habéis condenado a no poderlo utilizar, más que para plantar tomates y yo ya no voy a plantar tomates y entonces es petición de los alcaldes pero de momento no conozco ninguna actuación con esta parte te la desconfies.

Sí, sí, sí. Vale. ¿Por qué dices que el Consejo de la Huerta perseguía a los agricultores? ¿En qué sentido? Pues que no les dejaba llevar a cabo las actuaciones que tú entenderías normales para mantener un cultivo.

Yo me he reunido con agricultores de Meliana. Había un señor de algo más de 80 años que decía anoche tuve que levantarme a las 4 para poder regar a Manta porque no me dejan regar por goteo. Eso es absurdo. Es decir, hoy en día nadie quiere, está prohibido, está prohibido poner riego por

goteo en toda la huerta protegida, lo cual hace que la gente no, primero es un derroche hídrico gigante, obligar a todo el mundo a seguir regando a manta, que eso está bien, pero de tener también la otra posibilidad. Es decir, vivimos en el siglo XXI y los agricultores

o se modernizan o desaparecen. No pueden hacer eso, no pueden poner vallas en muchas ocasiones y el número de hurtos, el número de robos en los campos, por cierto responsabilidad de Pilar Bernabé, se multiplican. No pueden acondicionar los accesos, han de preservarse

como estaban, que eran rodaduras de antiguos carros y ahora no caben furgonetas, por lo tanto hay un montón de limitaciones. Algunas que sí pueden tener un efecto estético, como es colocar invernaderos,

y a todos nos gusta ver el campo sin invernaderos, pero son tantas las limitaciones que yo no me he reunido con ningún agricultor, con ninguno, que quiera seguir manteniendo ese nivel de limitaciones. Por lo tanto los agricultores en la zona de la huerta están abandonando en masa. Yo en esta mesa reunía a todas las entidades agrarias, las

seis que hay en la comunidad, las cinco cooperativas, y lo conté. Y no había ninguna entidad, ninguna, que estuviese a favor de que el Consejo del Horta se mantuviese. Todos estaban a favor

de la disolución del Consejo del Horta y de mantener la protección de la huerta para que siga siendo el patrimonio cultural e histórico que para nosotros representa la huerta,

pero partiendo de no hacer la vida imposible al agricultor. ¿Y chiringuito por qué? ¿Quién estaba en ese consejo de la huerta? ¿Por qué consideras que solo era un chiringuito? No sé si hacían algo que crees que fuera de provecho. Bueno, para mí es un chiringuito algo que no tiene utilidad.

Es decir, de un presupuesto, el último creo que era 1.300.000. Se gastaban 600.000 euros en sueldo, 600.000 euros en gasto corriente y reservaban unos 200.000 euros para los agricultores. Me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza. con un edificio exprofeso para ellos crear un ente que ningún alcalde quiere,

que las entidades agrarias tampoco quieren, pues no tiene ninguno. Me parece un chiringuito un lugar en el que los impuestos de los valencianos se derrochen. Me parece un chiringuito un lugar que se llama Consejo de Lorta y es un consejo contra Lorta.

Su resultado es que donde operaba el Consejo de L, se abandonan el doble de campos que donde el Consejo del Horta no podía actuar. ¿Por qué? Porque su obsesión, la obsesión del ecologismo radical, era prohibirlo todo.

Veían al agricultor como un enemigo. Esto no es nuevo. Es decir, esto le sucede a Yolanda Díaz y le sucede a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz hizo aquí inspecciones laborales buscando esclavitud en el campo valenciano.

Por lo tanto, hay un proceso de demonización de todo el sector primario, del ganadero, del pescador, del agricultor, del cazador, no digo ya del taurino, y en el caso del agricultor se le ha tachado de contaminante, de esclavista,

en fin, la izquierda lo ha demonizado. Y este ente tenía un carácter más represivo que de promoción de la huerta y sus resultados son palmarios.

Seguimos hablando de barrancos, de la CHJ en titularidad. Quizás estamos debatiendo sólo de uno, pero lo que nos ha demostrado la Ríada es que en La Tana puede

caer una gran cantidad de agua y que allá donde no se han hecho las actuaciones previstas por los técnicos puede ocurrir una catástrofe. ¿Qué hay de los demás, de todas esas zonas, del norte, de la ciudad de Valencia

y en muchos otros lugares de la provincia y del resto de la comunidad valenciana que tienen ese déficit inversor por parte del gobierno de España que tanto han denunciado los técnicos, aunque parece que no con demasiado éxito en la protesta?

Pues que estamos en situación de riesgo y que las inversiones hidráulicas son rentables. De hecho, nosotros presentamos un plan, y se lo entregamos a Hugo Morán porque Teresa Rivera no quiso venir a recibirlo, la semana después de la dana, con obras maduras y que están pendientes simplemente de querer hacerlas.

Obras históricas que ya estaban en el Plan Hidrológico Nacional. El total para que la comunidad valenciana fuese un territorio seguro contra las riadas sumaba 2.250 millones de obras ejecutables en Alicante, en Castellón y en Valencia, en las tres provincias,

porque hace cinco años hubo una dana en Alicante, ahora la ha habido aquí, y nadie te garantiza que este otoño no pueda haberla en cualquier otro punto, porque la comunidad valenciana reúne condiciones climatológicas para que padezcamos riadas de forma frecuente.

Y de hecho, la primera, que era la más económica, que es el sistema de alerta en los cauces, para que los ayuntamientos dispongan de una alerta automática, que los alcaldes lo sepan y no estén a expensas de lo que los vecinos les cuentan,

esa era la más sencilla y no se ha querido hacer todavía. De los siete bloques de actuaciones que propusimos al gobierno de Sánchez, entonces estaba Teresa Rivera, que por cierto lo de Teresa Rivera es para concursar porque era la dueña de los cauces,

no ha llegado a venir a la comunidad valenciana. Es espectacular. Ha venido antes el comisario, nuevo comisario de agricultura que es luxemburgués, Christoph Hansen, ha venido antes el comisario de

Luxemburgo de agricultura a ver a los agricultores y ganaderos dañados por la dana, que Teresa Rivera, cuando era vicepresidenta de España, no quiso venir, y ahora que es vicepresidenta de la Comisión Europea, tampoco quiere venir.

Teresa Rivera ha hecho lo que Sánchez, es decir, se fugó el día 3 de noviembre, cuando en la visita de los Reyes, y ya no ha vuelto a la zona dana. Por tanto, esas obras hidráulicas son indispensables y suman solo 2.250 millones en cinco años.

Pero claro, el propietario de los cauces, que es Pedro Sánchez, el dueño de la Confederación, ha de querer hacerlas. Y de momento, de los siete bloques, solo hay uno, el del Barranco del Pollo, en el que han iniciado típidas actuaciones. El resto, Presa de Villam Marchand, etc.

De momento lo tienen descartado. ¿Son 2.250 millones? ¿Esto es menos de cinco años? ¿Es menos de 400 millones anuales? Sí, se estimaba una anualidad de 500 millones.

Pensando los miles de millones que se han perdido con la dana, hay quien llega a cifrar que han sido 80.000 millones. Desconozco cuál es el importe global del daño, pero desde luego cualquier cantidad comparada con el daño que nos ha hecho de inversión es verdaderamente escasa.

¿No saben nada entonces de este plan contra inundaciones presentado a la CHJ? ¿En qué situación está? ¿Si lo van a tener en cuenta o les han dado alguna fecha o al menos una fecha estimada de cuándo les van a decir algo?

No, se mantienen reuniones técnicas porque nosotros actuamos en cauces que son de su propiedad y por tanto nos tienen que autorizar y a nivel técnico sí hay una relación, pero en nivel alto, es decir, de decisión política, no hay decisión política para llevar a cabo actuaciones.

Ellos están en un modelo singular de estos que llaman ríos libres, que creen que los ríos no deben tener obstáculos y cuando no tienen obstáculos para frenarlos, para retenerlos y para hacer acopio de agua, el eslogan de ríos libres quiere decir ríos libres y después desgraciadamente muchísimas víctimas. Por tanto, no, no tenemos una respuesta.

y luego hacemos una más política de valoración de cómo ves el escenario. Hablamos de pesca. ¿Cómo está la situación en este momento después de esa reducción drástica de los días de faenar?

¿Hay alguna opción de que eso se revierta y la situación no sea tan mala? Sí, yo soy optimista. Soy optimista en el campo y en la pesca. Es decir, ha habido un cambio en la Comisión Europea que nos pone gran parte de los límites en el comisario de agricultura es un hombre que habla el mismo lenguaje que nuestros agricultores y el comisario de pesca que va a venir a la

comunidad valenciana el próximo mes de abril para reunirse con los pescadores habla el mismo lenguaje que nuestros pescadores es chipriota es mediterráneo y no es deudor del anterior

comisario que era un lituano del partido verde que se dedicó a perseguir a nuestros pescadores nuestros pescadores están perseguidos en esta casa en la consellería tenemos el dato el año pasado 2024 nuestros pescadores artesanales los 500 barcos pescaron un 25% más que el año

anterior y por eso mismo pagaron hacienda mucho más que el año anterior. El resultado de la Comisión Europea con el voto favorable del gobierno de Pedro Sánchez era que en lugar de faenar 133 días, que es un número muy escaso de días, pasasen a 27 días.

Esto no es una propuesta, esto es una canallada. Después han intentado mejorarlo diciendo que si cambias la red y la haces más ancha para que se te escape parte de la pesca, determinadas medidas para poder ir elevando hasta 120 días la captura.

Pero el límite de días es 27. Esto es una crueldad. Sobre todo porque hay más peces, hay más pescado este año que nunca en la comunidad valenciana. Y aquí estuvieron sentados Murcia, Baleares, Andalucía y Cataluña,

y en todas las comunidades mediterráneas españolas, en las cinco., en todos hay mucho más pescado y el resultado no puede ser que, como no hay peces, te recortamos los días de pesca. La aprobación de esta medida es un los valencianos los cuadros de Sorolla con los barcos de pesca en las playas valencianas.

Siempre hemos pescado y el más interesado, aunque siga habiendo pez y pescado, es el pescador, que normalmente ha heredado la barca de su padre y quiere que su hijo siga. Por tanto, eso es una crueldad que sí que tiene arreglo. Con un cambio político, como el que ya se ha operado en la Comisión Europea,y con un cambio político en el Gobierno de España que por incapacidad, es decir, contra Sánchez, todo el mundo se atreve.

Esto era tan sencillo como que de los 27 países había tres perjudicados, España, Francia e Italia. ¿Con que uno más de los otros 24 se hubiese abstenido?

Es decir, ¿con que Portugal, a la que estamos inundando con el agua del Tajo y quitándole 100 hectómetros a Alicante para mandárselo a Portugal, con que Portugal se hubiese abstenido, esa decisión estaba bloqueada. Pero contra la España de Pedro Sánchez se atreve todo el mundo y por tanto se perpetró esto. Es una crueldad que tiene arreglo.

Pescadores es gigante. A nadie en el mundo se le trata como a un pescador. No hay ningún negocio periodístico de fabricación de coches que de repente se reúnen en diciembre y te dicen tú el año que viene vas a trabajar 27 días. Esto es una broma. Yo tengo los barcos, normalmente es un armador que además es pescador y tres pescadores más. Somos cuatro personas, cuatro familias viviendo de esto.

Por tanto, la pesca tiene arreglo pero tiene un problema europeo que está resuelto porque ya hay un nuevo comisario y un problema nacional de falta de defensa de nuestro sector y termino con la pesca

es decir los pescadores andaluces comparten con los pescadores marroquíes la pesca es irrisorio es decirlo Marruecos ha multiplicado su número de barcos porque ven que los pescadores españoles no pueden salir a faenar.

Pescado del Mediterráneo va a haber siempre pescado fresco, pero nos va a tocar comprarlo porque con esos días es la pérdida de todo el sector, es decir, perderíamos 4.000 empleos

porque si desaparece la pesca de arrastre, que es la más rentable, desaparecen los 500 barcos, directos e indirectos, con el valor turístico, gastronómico y sobre todo económico.

Pero resulta que en el Mediterráneo se va a seguir pescando lo mismo porque el resto de países está multiplicando su flota. Es que en el Mediterráneo o lo protegemos todos los países ribereños o es absurdo que solo sean los pescadores españ no pesque, que le dice al agricultor que no cultive.

De hecho, el ministerio de Teresa Rivera el año pasado le dijo a los alicantinos que no cultivasen la hortaliza de invierno, porque Sánchez nos había quitado el agua en 26 ocasiones y les dijo no cultivéis la hortaliza.

Si tú le dices a un agricultor que no cultive, a un pescador que no pesque, a un cazador que no cace y a un ganadero, como hemos hecho aquí, que se vaya a otras comunidades autónomas, pues es un ataque a todo el sector primario que al principio podría parecer por desconocimiento

o estas decisiones, pero ahora es por desprecio absoluto a todo el sector primario. Y por tanto, esa es una política que está inserta dentro del gobierno de Pedro Sánchez porque piensa así.

¿Qué pasa con el problema digital? Bueno, yo creo que es una traba más para hacerle la vida imposible a los agricultores. Es impensable que tú para utilizar un solo producto fitosanitario, es decir, para quitar la mala hierba,

examinarte, obtener el carnet de usuario profesional en productos fitosanitarios, digo, para uno, para un solo envase.

Y después quieren que lleves un cuaderno digital. Nuestros agricultores que tienen de edad media superan los 65 años para ver dónde lo ponen. Es decir, eso es absurdo. Los agricultores lo que necesitan es información. No hay ningún agricultor que quiera poner nada que sea malo para su campo, porque vive de él y vive en él.

Por tanto, son trabas que van poniendo para que acelere la vida imposible al agricultor. Esto ya lo ha decidido el gobierno de España, que se exigirá a cualquiera que utilicemos un producto fitosanitario.

pensamos justo al revés. Es decir, que en lugar de ponerles trabas lo que hay es que darles facilidades. Por ejemplo, ahora nuestros ganaderos ya llevan un cuaderno de explotación.

Estamos haciendo una reforma, vamos a eliminar siete normas para que ahora que los ganaderos dicen que dedican más tiempo a estar delante del ordenador que atender a sus vacas, el ganadero se dedique a su ganado. Y nosotros toda la tramitación burocrática que tienen que hacer se la vamos a reducir al menos en un 50%. Pongo el ejemplo, si tú le das un tratamiento a una de tus vacas, tienes que obligatoriamente introducir los 17 dígitos, el tratamiento del veterinario, etc.

Cualquier error es sancionable. Pues ya no lo vamos a hacer así. si el veterinario te ha dicho que le des esto, te guardas el prospecto del veterinario y ya tenemos suficiente. No hagas nada. Si te apetece llevarlo digitalmente, hazlo. Si eres joven y quieres, hazlo.

Y si quieres llevarlo en papel, ya está bien, te lo dejamos. Y si compras pienso, no hace falta que tú te metas en la página web a teclear el pienso. Te quedas con la factura del cambio del pienso y la consellería tiene suficiente, no le va a pedir nada. Nosotros lo que queremos es que haya pescadores en el mar, ganaderos en el campo y agricultores.

Y que no estén todo el día en el despacho, como están actualmente, que es terrible. Es una forma de hacerles la vida imposible para que abandonen y de eso están abandonando. Al margen de tus competencias, quería preguntarte cómo ves la situación política con toda la tensión que se está generando por la gestión del día de la dana y la investigación judicial

que va en curso? Bueno, nosotros estamos en la reconstrucción, es decir, en esta consellería sin recursos, acudiendo a préstamos, porque a todo esto no nos han dado un céntimo para las consellerías,

para ninguna, ni para el gobierno valenciano, el gobierno de España, ya vamos por 72 millones de euros ayudando a nuestros agricultores, ganaderos, para que puedan replantar, para que puedan comprar las cabezas de ganado que se perdieron, hasta 11.000 por la dana.

Estamos trabajando en la reconstrucción, nosotros, todos, todos los consejeros y también Carlos Mazón. Pero Mazón trabaja en la reconstrucción y Sánchez trabaja en la confrontación diaria. Es decir, el primer día de la dana, el Partido Socialista, como digo, dueño de los cauana, está mucho más cerca de sus socios de Bildu que de la centralidad política en la que debería estar un partido que gobierna España y que aspira a gobernar la comunidad valenciana. Están alentando, jaleando, favoreciendo los escraches, los insultos, radicalizando.

Ese es el comportamiento del Partido Socialista. Cuando debieran dedicarse a trabajar, le voy a poner un dato, es decir, nosotros tenemos un presupuesto 20 veces inferior al gobierno de España, pero una velocidad en las ayudas cinco veces superior.

Es decir, las ayudas de Carlos Mazón van cinco veces más rápidas que las ayudas de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible? Porque unos estamos en la reconstrucción y otros están en la confrontación.

Y por tanto nuestro objetivo es uno y el de los demás es, en este caso de Pedro Sánchez, es otro. Y yo estoy seguro de que el tiempo acaba poniendo a todo el mundo en su sitio, tan rápido como lo de Pilar Bernabé, que afirmó que había visto, y no fue, Pilar Bernabé sin ir al Ces y ve en sueños a Mazón apareciendo donde no estaba.

Y Fernando, decisiones que nunca tomó ni participó. Pues te imaginas que si la delegada de Sánchez es así, de ahí para abajo, un partido tan ordenado y tan obediente como el PSOE, todos están en esto, es decir, en la

confrontación. Yo creo que eso a las víctimas no les sirve de nada. ¿Hasta aquí el cuestionario? Perdona que yo me enrollo como las persianas. Dani, tú córtame, que he visto que necesitabas un segundo café.

