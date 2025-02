Carlos Mazón precisa que llegó al Cecopi a las 20:28 el día de la dana: "Me llegó la alerta al móvil en el coche"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, precisa que llegó al Cecopi a las 20:28 horas el día de la dana. "Me llegó la alerta al móvil en el coche", ha confirmado, en declaraciones ante los medios antes de la intervención del vicepresidente Gan Pampols en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Preguntado sobre dónde estuvo desde que salió de la comida en El Ventorro hasta que llegó al órgano de coordinación de emergencias a las 20:28, ha indicado que "en el Palau de la Generalitat y en el coche de camino al Cecopi".

Esta ha sido la respuesta del jefe del Consell después de que la Generalitat Valenciana trasladase a la jueza de la dana que Carlos Mazón no había llegado al Cecopi a la hora en que se envió la alerta por la dana a la población a las 20:11 del 29 de octubre.

Mazón ha vuelto a cargar contra el Gobierno y ha considerado que con la respuesta de la administración valenciana a la jueza "se ha demostrado que todo es falso" y ha reprochado que durante cuatro meses se le ha intentado "criminalizar".

En la misma línea, ha negado que haya cambiado su versión: "Pero ¿quién cambió la versión? De verdad, es que no entiendo el cambio de versión, ¿cuándo es? Evidentemente, las 20:28 son después de las 19:30, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido? Repasen mi comparecencia en Les Corts Valencianes, que siempre dije lo mismo".

Respuesta a la jueza

La Administración valenciana indica en su escrito, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, que las únicas autoridades que accedieron al Cecopi desde las 16:00 horas hasta las 20:11 fueron el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, y el diputado de Medio Ambiente, Prevención de Riesgos y Desarrollo Rural, Avelino Mascarell.

De esta manera dio respuesta el Consell a la jueza, quien había preguntado a la Generalitat que informara "de forma sucinta si concurrió alguna otra autoridad al Cecopi previamente a la emisión de mencionado mensaje de alerta" y si "se integró en el mismo".

La base de la respuesta de la Generalitat se encuentra en las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio, donde tienen lugar las reuniones del Cecopi.

Esta versión coincide con la que aportó Vicent Mompó en la Comisión de la dana de la Diputación de Valencia y que trasladaron a Efe tanto Carlos Fernández Bielsa, portavoz socialista, como Dolors Gimeno, de Compromís.

"No era miembro"

A la salida de la primera sesión de la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la emergencia el día de la riada, Mompó respondió a los medios de comunicación presentes.

El presidente de la Diputación precisó que "no se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie", en alusión a la presencia de Mazón en el Cecopi.

"Si Mazón estaba hablando por teléfono evidentemente no estaba allí. Yo tengo mi idea sobre cuándo llegó. Hay una investigación judicial en marcha y si me llaman a declarar lo diré. Por prudencia no puedo hacerlo ahora mismo", resaltó.

Sin embargo, también quiso recordar que el presidente "no era miembro del Cecopi", en una declaración en la que señaló a Pilar Bernabé, "que sí lo es".

Por último, el presidente de la corporación provincial quiso poner la vista en el futuro y llamó a "no sacar rédito político o pescar en esta situación". "Yo no voy a participar en esa guerra, me da tristeza", zanjó.