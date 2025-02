El horror de la mujer de Torró, exalcalde de Gandía: salió en coche a buscarlo y lo encontró ejecutado de un tiro en el arcén

Eran las 22:00 de la noche y Arturo Torró no llegaba a casa. Su móvil no daba respuesta, y su mujer salió en coche a buscarlo. Estaba desesperada, porque Arturo siempre cogía las llamadas. Pero no imaginaba el horror que estaba a punto de descubrir.

Según precisan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la familia, realizó el trayecto junto a su cuñada. Y pronto, justo al salir de Gandía, divisó el Mercedes de Torró en el arcén. Todavía tenía el motor encendido.

Se temían lo peor. Fueron unos minutos eternos los que transcurrieron hasta que lograron dar la vuelta en la rotonda más próxima, la de acceso a la autopista, para deshacer lo andado y acceder al vehículo de Arturo.