El audio que prueba que la CHJ no avisó de la riada: "En ese tiempo no se envió información de la rambla del Poyo"

"Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo". Esta es la frase literal pronunciada el pasado 19 de diciembre por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

La afirmación, sobre la que informó este lunes EL ESPAÑOL, se escucha con precisión en la grabación a la que ha tenido acceso este periódico. La pronunció en la junta de Gobierno de la CHJ, interpelado por el representante de la Generalitat Raúl Mérida.

Polo, en concreto, se pronunció en estos términos al ser cuestionado por la ausencia de comunicación directa a la Generalitat sobre la crecida del barranco a Emergencias de la Generalitat, tal y como le obliga su protocolo.

Las palabras de Polo verbalizan algo que la propia CHJ reconoció días después de las inundaciones de la dana, que se han cobrado hasta la fecha 224 muertes y tres desapariciones.

Aquel comunicado oficial aireó los mails enviados por la CHJ a Emergencias, y el listado revela que no informó por correo electrónico de lo que ocurría en el fatídico barranco del Poyo desde las 15.50 horas, cuando indicó que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo.

Solo retomó la comunicación por esta vía a las 18.43 horas, cuando ya era de 1.686. Llegado ese último aviso, la fuerza del agua ya era tal que, solo doce minutos después, destruyó los sistemas de medición.

La CHJ se excusa en que, cada cinco minutos, sus datos de medición eran publicados en su página web y "podían ser consultados por todos los interesados en cualquier momento". Este mismo argumento lo empleó Polo en la junta de Gobierno, y es cierto que estaban disponibles.

Pero su protocolo también le obliga a comunicar vía email cada vez que la medición supera los 150 metros cúbicos. Esto empezó a ocurrir desde las 17.25, tal y como reveló este periódico. En consecuencia, la CHJ omitió 15 veces el mail obligatorio. No lo remitió hasta 78 minutos después.

Mazón: "La verdad sale a la luz"

Tras conocerse la noticia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, advirtió en una atención a medios que empieza a conocerse "la verdad". "Lo dijimos, lo mantuvimos y tras tres meses de una campaña atroz contra el PP y contra mí, la verdad va a terminar saliendo a la luz", manifestó el jefe del Consell.

Según Mazón, la "campaña atroz del PSOE" contra él "solo ha tenido por objeto tapar y mentir sobre lo que sabían". "Jamás advirtieron de que el barranco del Poyo se iba a desbordar"añadió tras recordar el apagón informativo que tuvo la CHJ durante horas cruciales.

El también líder del PP valenciano acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "hacer política" con la tragedia. "Han puesto la política por delante de las personas y la verdad se está imponiendo", zanjó el jefe del Ejecutivo valenciano.

Sin explicaciones

La CHJ lleva sin dar explicaciones sobre su gestión del día de la dana desde el mismo 29 de octubre. Para escuchar el primer pronunciamiento público de Miguel Polo hubo que esperar tres meses hasta que, el pasado miércoles, atendió brevemente a los medios en la visita a unas actuaciones en Torrent.

No obstante, consistió en una explicación parca que se limitó a defender al Gobierno y culpar a la Generalitat por la gestión de la emergencia. "Nosotros tenemos claro que no somos responsables. Creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo", dijo.

"No hay más que decir en este momento", concluyó el responsable de la confederación, que remarcó que ahora "estamos en la recuperación" y eso es "de lo que hablar". Sus palabras contrastan sobremanera con lo que reconoció mes y medio antes en la junta de gobierno.

Preguntado por si acudirá, si es citado, a la Comisión de Investigación sobre la dana de Les Corts, Polo expuso que en ocasiones similares la CHJ ha pedido un informe a la Abogacía del Estado sobre su asistencia y se ha hecho lo que dictamina este órgano estatal.

Cuando se le repreguntó si está dispuesto a comparecer, repitió: "Lo que me diga la Abogacía del Estado". Por su respuesta, no queda garantizado que vaya a acudir a la fiscalización de su gestión el 29-O.

Y sobre la comisión que se desarrolló en el Ayuntamiento de Valencia, a la que no acudió, recordó que se le transmitió al consistorio "que cualquier cosa que preguntara por escrito se le contestaría". La estrategia en Les Corts también podría consistir en no acudir.