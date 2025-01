Mazón acusa a Sánchez de "desplante institucional" en su visita a Valencia: "No me ha invitado a la reunión"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado este miércoles al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de "desplante institucional" por no invitarle este jueves a la reunión que mantendrá en Valencia con distintos alcaldes de municipios afectados por la dana.

"No me ha invitado a la reunión", ha afeado Mazón. "No salgo de mi asombro con un gobierno que lleva meses diciendo que la Generalitat es la máxima responsable de todo y cuando, por fin, viene a Valencia, no se quiere reunir", ha criticado.

El presidente del Gobierno regresará este jueves a Valencia. Esta será la segunda visita que realiza después de la tragedia de la dana. La primera fue el 3 de noviembre, cuando acudió a Paiporta con los reyes Felipe VI y Letizia, además del propio Mazón. Aquella jornada abandonó el municipio después de ser agredido.

En la visita de este jueves a la capital del Turia, está previsto que Sánchez mantenga una reunión interministerial sobre la dana. A la misma estarán invitados los alcaldes de los municipios afectados por la catástrofe que arrasó cerca de 80 municipios y se cobró 224 víctimas mortales y 3 desapariciones.

Por su parte, Mazón ha criticado que no se le haya invitado a la cita ni tampoco el jefe del Gobierno central haya decidido mantener ningún encuentro con él.

El presidente del Gobierno valenciano también se ha cuestionado por qué el Ejecutivo central no ha avisado de cuándo y cómo se iba el Fondo de Solidaridad en Bruselas por la dana.

"¿Por qué no se nos ha convocado a una reunión con el comisionado de las ayudas, que es un valenciano que ha preferido reunirse antes con Castilla-La Mancha que con la Generalitat Valenciana?", ha preguntado el también líder del PP valenciano.

"¿Y por qué el presidente del Gobierno viene a reunirse con alcaldes y tiene no solo el desplante institucional, sino la peor idea posible que es la de no buscar la mejor coordinación con la Generalitat Valenciana?", ha censurado.

Mazón ha afirmado que "esto no es un asunto de una pelea política entre Mazón y Sánchez, sino una descortesía institucional". "Los más perjudicados de esta falta de coordinación o esta falta de ganas de coordinación son los afectados", ha añadido.

Preguntado por si le diría, en una reunión, que las ayudas de Gaza llegan antes que las de la Comunitat, ha respondido: "Le he dicho a la cara que las ayudas que necesita la Comunitat Valenciana son fundamentales, que no podemos permitirnos la inmoralidad de ayudas con intereses ni con impuestos", ha manifestado el presidente.

"También le he dicho que me parece una inmoralidad cobrarle las cuotas a los autónomos afectados por la dana. Las ayudas no pueden retrasarse más y la vergüenza de lo que está ocurriendo con el Consorcio de Seguros para todos los que están esperando la devolución de un dinero que ya han pagado es una vergüenza", ha concluido Mazón.